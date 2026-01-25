Entrenador de voleibol pierde la vida tras accidente en Juárez

Su pasión y el amor por el deporte, se mantenía como la enseñanza central; en redes sociales emitieron mensajes de condolencia y reconocimiento.

El hombre que perdió la vida el pasado viernes tras un accidente automovilístico en Juárez, Nuevo León, fue identificado como Abraham Jesús Faz de la Garza, reconocido entrenador de voleibol. El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Las Torres y Paseo del Huerto, donde el conductor quedó atrapado al interior de su vehículo.

Tras el impacto, cuerpos de auxilio realizaron maniobras para liberar a Faz de la unidad y trasladarlo a un hospital cercano. A pesar de los esfuerzos, durante la tarde se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado si existe responsabilidad de terceros ni si participaron más vehículos en el incidente.

Reconocimiento a su trayectoria deportiva

Abraham Faz era conocido por su dedicación al deporte y su trabajo con niños y jóvenes en equipos de voleibol. A lo largo de los años, se destacó como entrenador en distintas escuelas y ligas de Tamaulipas y Nuevo León, dejando una huella importante en la formación de atletas en Nuevo León.

Su filosofía, basada en valores como la pasión y el amor por el deporte, se mantenía como enseñanza central para todos sus jugadores. Diversas instituciones deportivas y ex alumnos emitieron mensajes de condolencia y reconocimiento. La Escuela Municipal de Voleibol de Ciudad Madero compartió un video donde se recuerda su trayectoria, acompañado de un minuto de silencio y otro de aplausos en honor a su legado.

Reacciones de autoridades y comunidad

El gobierno municipal de Juárez, donde actualmente trabajaba, expresó su pesar ante la pérdida del entrenador a través de un comunicado

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Abraham Jesús Faz de la Garza, entrenador de voleibol de la Dirección de Cultura Física. Nos unimos al dolor de su familia, amistades y comunidad deportiva, deseándoles fortaleza y acompañamiento en este difícil momento. Descanse en paz.”

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Humano y Trabajo Social de Juárez destacó su compromiso y vocación

“Honramos su talento, vocación y compromiso con la formación deportiva, así como la huella que dejó en generaciones de atletas y en nuestra comunidad. Su entrega y pasión por el deporte permanecerán como ejemplo y legado. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de dolor. Descanse en paz.”

Ex alumnos recuerdan y honran legado de Abraham Faz

Exjugadores y estudiantes que compartieron con Faz sus entrenamientos y clases universitarias manifestaron su consternación ante la noticia. Destacan no solo su papel como entrenador, sino también como mentor y guía, tanto dentro como fuera de la cancha. Su legado se mantiene vivo en la formación de nuevas generaciones de deportistas que aprendieron bajo su tutela y ejemplo.

Investigación del accidente

Autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Aún no se ha determinado si hubo negligencia de terceros o si se trata de un incidente aislado. Se espera que los resultados de los peritajes proporcionen claridad sobre las circunstancias que llevaron al fatal desenlace.

El recuerdo de Abraham Faz se mantiene presente en la comunidad deportiva de Nuevo León, donde su pasión por el voleibol y su dedicación hacia los jóvenes serán recordadas como un ejemplo de entrega y compromiso.