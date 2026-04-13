Entrena de esta forma tu mente para aceptar el aburrimiento

El aburrimiento genera incomodidad y lleva a buscar distracciones inmediatas. Reconocerlo y observarlo permite evitar hábitos compulsivos.

El aburrimiento es una emoción incómoda que todas las personas experimentan, pero pocas saben cómo gestionarla. De acuerdo con el experto en mindfulness, Javier Gutiérrez Ornelas, evitarla constantemente puede derivar en hábitos poco saludables como el consumo impulsivo de comida o el uso excesivo del celular.

En lugar de enfrentar esta emoción, muchas personas buscan eliminarla de inmediato. Sin embargo, el especialista señala que aprender a convivir con el aburrimiento es clave para mejorar la salud mental y emocional.

¿Por qué sentimos aburrimiento?

El aburrimiento aparece cuando una experiencia deja de ser interesante o no logra captar la atención. Según el experto en mindfulness, en ese momento el cerebro busca estímulos que lo mantengan activo, generando sensaciones de inquietud o vacío.

Esta emoción no es exclusiva de la infancia. En adultos se manifiesta como pesadez, incomodidad o necesidad constante de hacer algo, lo que impulsa conductas para evitarla.

Entre ellas, destacan acciones como comer fuera de horario, consumir alimentos altos en azúcar, fumar o revisar constantemente redes sociales.

¿Cómo se relaciona el aburrimiento con hábitos y adicciones?

El especialista explica que al intentar eliminar el aburrimiento, el cerebro recibe recompensas rápidas, como la liberación de endorfinas, lo que genera una sensación momentánea de placer.

“Entonces aparentemente todo está bien. El problema viene porque la emoción siempre regresa y cada vez que regresa la persona trata otra vez de evitarla y esto puede ir generando un proceso de adicción”.

De acuerdo con Javier Gutiérrez Ornelas, este patrón repetitivo puede derivar en hábitos compulsivos, ya sea hacia la comida, el tabaco o el uso constante de dispositivos digitales.

¿Cómo funciona el cerebro ante el aburrimiento?

El experto en mindfulness explica que el cerebro opera en dos modos: el modo hacer y el modo ser. El primero está relacionado con la actividad constante, mientras que el segundo implica estar presente y consciente del entorno.

“Como estamos tan involucrados en una cultura de actividades, cuando no hay esa actividad el cerebro empieza a mandar señales de conectarse con lo que está acostumbrado: el mantenerse siempre activo”.

Según Javier Gutiérrez Ornelas, el problema es que el “modo ser” no está entrenado en la mayoría de las personas, lo que dificulta tolerar momentos de inactividad.

Esto puede derivar en estrés, ansiedad e incluso depresión, especialmente cuando se asocia el descanso con improductividad.

¿Cuál es la mejor técnica para manejar el aburrimiento?

El especialista indica que una de las herramientas más efectivas es observar la emoción sin intentar eliminarla, prestando atención a las sensaciones físicas.

“Si en lugar de querer hacer algo respiramos con atención y nombramos mentalmente aburrimiento y observamos al cuerpo, nos vamos a dar cuenta cómo esa emoción desaparece”.

De acuerdo con el experto en mindfulness, Javier Gutiérrez Ornelas, este ejercicio permite que la emoción se disuelva de manera natural, sin recurrir a estímulos externos.

¿Qué cambia cuando se acepta el aburrimiento?

Aprender a convivir con esta emoción permite desarrollar mayor equilibrio emocional y reducir la necesidad de distracciones constantes.

El especialista señala que esto es especialmente relevante en personas que, tras jornadas largas de trabajo, sienten culpa al descansar y buscan mantenerse ocupadas todo el tiempo.

“Quieren seguir haciendo algo y siempre ocupados hasta que finalmente terminamos muy desgastados y muy estresados. Eso no nos lleva a ningún lado”.

Según Javier Gutiérrez Ornelas, aceptar el aburrimiento permite vivir el descanso sin culpa, mejorar la relación con el tiempo y fortalecer el bienestar emocional.