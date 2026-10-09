Entregaron más de 150 mil uniformes gratuitos en Juárez

Autoridades destacaron la durabilidad de los apoyos entregados a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas.

En un esfuerzo por respaldar la economía familiar y garantizar la equidad en las aulas, la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, y el secretario de Igualdad e Inclusión estatal, Félix Arratia Cruz, encabezaron el cierre del programa “Uniformes ¡A tus Órdenes!”, logrando la entrega de más de 150 mil uniformes gratuitos en su segunda edición.

Con esta cifra, el municipio alcanza un histórico acumulado de más de 300 mil prendas repartidas en dos años. Esto consolida a Juárez como la única localidad en todo Nuevo León que otorga este beneficio de manera universal a todos los estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas.

Impulso a la educación y la igualdad

La estrategia, que fue diseñada originalmente por Félix Arratia durante su gestión como alcalde y robustecida por la administración de la alcaldesa Oyervides, busca que las condiciones económicas no sean un obstáculo para la permanencia escolar.

“Necesitábamos que las infancias llegaran con toda la motivación y en condiciones dignas para que continuaran su educación. Pero principalmente nos interesaba que los niños sintieran que dentro del plantel tenían las mismas oportunidades que todos sus amigos y amigas”, afirmó la presidenta municipal Mónica Oyervides.

Por su parte, el secretario Félix Arratia resaltó el impacto a largo plazo de esta iniciativa en la vida diaria de los menores, destacando la durabilidad del apoyo entregado.

“Las niñas y niños de preescolar y primaria pasan mil 666 días con su uniforme, y merecen que este sea de calidad y, sobre todo, duradero. Juárez está demostrando que sí escuchamos a la gente y los priorizamos para ayudarles y atenderles mejor”, apuntó el funcionario estatal.

Fechas y sedes de entrega extraordinaria

Para asegurar que ninguna familia se quede sin este apoyo, el Gobierno Municipal habilitó un periodo extraordinario de entrega masiva. Aquellos ciudadanos que no pudieron acudir a sus respectivos planteles educativos podrán recoger las prendas los días 7, 8 y 9 de octubre en los siguientes puntos: