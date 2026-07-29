Entregarán reconocimiento a Nuevo León por Mundial 2026

El gobernador Samuel García informó que la presidenta Claudia Sheinbaum entregará un reconocimiento a las tres sedes del Mundial

El gobernador Samuel García anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum restregará un reconocimiento a las tres sedes que participaron en el mundial de futbol.

Mediante un video, el mandatario estatal informó que viajaría a la Ciudad de México para recibir el reconocimiento para Nuevo León.

“Vamos ir con mucho gusto a la entrega de los reconocimientos del plan Kukulcán que fue todo este operativo de autoridades federales y estatales”, señaló. “Estoy muy contento que el Mundial cambió el rostro del país, pero sobre todo mostró la fuerza y el blindaje de Nuevo León y de la mejor policía de México que es la nueva Fuerza Civil”.

García resaltó que Fuerza Civil obtuvo primer lugar en desempeño y en confianza.

“Hoy este reconocimiento es realmente para los 7,000 elementos de la Fuerza Civil que en coordinación con autoridades federales, estatales, locales, blindaron a Nuevo León en el Mundial. Fue un exitoso lo logrado en el Mundial, sin costo, cero pesos”, expresó.

El Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, albergó cuatro juegos de futbol, en donde recibió a las selecciones de Suecia, Japón, Túnez, Corea del Sur, Países Bajos y Sudáfrica.

De acuerdo con autoridades de seguridad hubo un saldo blanco en la ciudad.