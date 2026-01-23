Entregará UANL Reconocimiento y Medalla al Mérito Artístico 2026

El secretario de Extensión y Cultura de la UANL destacó que la restauración del Colegio Civil representó un hito para la vida cultural universitaria,

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) entregará el Reconocimiento y Medalla al Mérito Artístico 2026 el próximo 30 de enero, en el marco del 19 aniversario de la restauración del Colegio Civil como Centro Cultural Universitario.

El Colegio Civil como referente cultural en el noreste

El recinto, cuya renovación inició en 2004 y concluyó en 2007, se ha consolidado como uno de los principales espacios para la difusión del arte y la cultura en el noreste del país, albergando presentaciones editoriales, conciertos, obras teatrales, mesas de análisis, talleres y congresos académicos.

El secretario de Extensión y Cultura de la UANL, José Javier Villarreal, destacó que la restauración del Colegio Civil representó un hito para la vida cultural universitaria, al recuperar la cuna histórica de la educación norestense y adaptarla como un centro cultural abierto a la sociedad.

Un espacio que amplía la oferta artística de la UANL

Villarreal subrayó que este espacio permite ampliar la oferta cultural y artística de la Universidad, acercando las expresiones artísticas no solo a los estudiantes, sino también a públicos diversos, como parte de la responsabilidad social que asume la institución.

Editorial Universitaria y Pinacoteca Nuevo León

Además, resaltó que con la llegada de la Editorial Universitaria y el traslado de la Pinacoteca Nuevo León al Centro de las Artes, el Colegio Civil fortalecerá aún más su papel como eje de la vida cultural universitaria.

Compromiso de la UANL con el arte y la cultura

La UANL, que se ubica entre las universidades públicas más grandes del país y con una de las mayores producciones editoriales a nivel nacional, reafirma con este reconocimiento su compromiso con la promoción del arte, la cultura y la formación integral de sus estudiantes.