Entregará Estado aparatos gratuitos de movilidad a 400 personas

En esta primera etapa del programa se realizó la entrega de 252 aparatos de movilidad, entre sillas de ruedas, andadores y bastones

Con una recaudación de un millón 95 mil 202 pesos, la campaña de redondeo “Ayudemos de Corazón” beneficiará a 469 personas con aparatos de movilidad como sillas de ruedas, andadores y bastones, informaron autoridades estatales.

El gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron el arranque de esta campaña, impulsada en conjunto con una tienda de conveniencia y el DIF Nuevo León.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno para atender las necesidades de personas que requieren apoyos adicionales para mejorar su calidad de vida.

Quiero agradecer a todas las empresas de Nuevo León que, sin estar obligadas, ayudan al estado a servir. Hay ciudadanos de Nuevo León que necesitan un apoyo extra, que requieren ese apoyo para que haya un piso parejo y que todos podamos salir adelante sin importar nuestro contexto. Y ahí es cuando se hace muy poderosa la unión entre el sector privado y el gobierno, porque a veces el gobierno no puede llegar a cada casa, cada esquina”, señaló el gobernador.

En esta primera etapa se realizó la entrega de 252 aparatos de movilidad, entre sillas de ruedas, andadores y bastones.

Rodríguez Cantú resaltó que las aportaciones de los ciudadanos mediante el redondeo permitieron reunir más de un millón de pesos, recursos que, dijo, ahora se traducen en herramientas para mejorar la independencia y seguridad de los beneficiarios.

Esos centavos se convierten en 1 millón 95 mil 202.92 pesos para el DIF de Nuevo León y ese dinero hoy se convierte en algo todavía más importante: 252 aparatos de movilidad, entre sillas de ruedas, andadores y bastones. Estamos entregando 252 oportunidades de tener más independencia, más seguridad y sobre todo más libertad. Una silla de ruedas no solamente es una silla; significa el poder ir de casa. Un andador puede significar volver a moverte con más seguridad y un bastón puede significar depender un poquito menos de alguien más. Y eso cambia mucho la vida de las personas y también la de toda su familia”, señaló Rodríguez Cantú.

Por su parte, la directora general del Sistema DIF Nuevo León, Alejandra Morales, explicó que la campaña se desarrolló mediante el programa “Cambio por Cambio”, en el que miles de clientes participaron al aceptar el redondeo de sus compras.

Señaló que las aportaciones permitieron convertir pequeñas contribuciones en apoyos que representan mayor seguridad para el desplazamiento, autonomía para realizar actividades cotidianas y tranquilidad para las familias.

Morales agregó que el DIF Nuevo León continuará impulsando alianzas con el sector privado para ampliar los apoyos dirigidos a personas que requieren algún tipo de asistencia.