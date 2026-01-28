Entregan uniformes a empleados municipales de Santiago

Con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y reconocer la labor diaria de los servidores públicos, el alcalde de Santiago, David de la Peña, encabezó la entrega de uniformes para el personal administrativo y de campo de la administración municipal.
Durante el evento, el edil destacó que esta indumentaria no solo facilita las tareas operativas, sino que simboliza el compromiso y el orgullo de servir a la comunidad santiaguense.
Un reconocimiento al desempeño colectivo
De la Peña vinculó este equipamiento con los resultados positivos de su gestión, señalando que el trabajo del personal ha posicionado a Santiago como el municipio con mayor aprobación en Nuevo León.
"Hoy somos el Gobierno Municipal con la mejor aprobación en todo el estado, y eso significa que lo que ustedes realizan día con día rinde fruto; los ciudadanos se sienten contentos de tener un Gobierno cercano que resuelve problemas", expresó el Alcalde ante los trabajadores.