Entregan Samuel y Mariana jardín de niños y lactario en Juárez

En un nuevo modelo de infraestructura educativa con escuelas dignas y sustentables, el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez inauguraron en el municipio de Juárez un jardín de niños en la Colonia Villa de Palmanova.

El mandatario estatal destacó que la nueva infraestructura educativa se convierte en un legado para posicionar a Nuevo León como primer lugar en educación y con menos rezago.

“Primer lugar en la educación, pero más importante que el ser el primer lugar en educación, en materia educativa lo importante es que no haya rezago, que todos los niños vayan a la escuela y Nuevo León también primer lugar en reducción de rezago y cómo no se va a lograr si con estas escuelas sí te dan ganas de venir”, expresó García.

“Que nuestros niños vayan a escuela las que tienen clima, a escuelas que tienen maestros bien profesionales, a escuelas que tienen material didáctico, libros, pantallas”.

En el evento aseguró que al igual que el gobierno del estado que está haciendo en cuatro años lo que en 40 años no hicieron pasadas administraciones, el municipio de Juárez se fortalece y alcanza los primeros lugares en rubros esenciales como seguridad, movilidad, transporte público y educación.

Durante la inauguración también estuvieron presentes el secretario de Educación, Juan Paura; el alcalde de Juárez, Félix Arratia, y del director de ICIFED, Luis Fernando Domínguez.

En su mensaje, la titular de Amar a Nuevo León destacó la importancia de la educación inicial en las niñas y niños.

“La educación inicial es la primera etapa en donde la mente se abre, la imaginación empieza a volar y donde el juego se convierte en aprendizaje. Pero también donde las sonrisas se transforman en confianza”, expresó Rodríguez. “Por eso cuando una niña o un niño cruza por primera vez la puerta de su kínder, le damos mucho más que la posibilidad de entrar a un salón. Le estamos dando la oportunidad de descubrir el mundo. Hoy aquí en Villas de Palmanova estamos sembrando oportunidad para 250 niñas y niños que merecen empezar su camino en un espacio seguro, bonito y digno”, agregó.

Además del jardín de niños, en la Presidencia Municipal, Rodríguez inauguró el lactario número 116 de la Red de Alimentar con Amor.