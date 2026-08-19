Entregan procesadores de implante coclear y cambian vidas

Los pacientes receptores de los equipos contarán con un año de seguimiento médico y terapéutico sin costo en el Hospital Materno Infantil.

El gobernador Samuel García, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y representantes de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) entregaron procesadores de implante coclear y apoyos funcionales a ciudadanos en vulnerabilidad, para cambiar sus vidas.

La entrega fue gratuita, en un evento en el Centro Estatal Paralímpico del Alto Rendimiento del DIF Nuevo León, en San Pedro.

El programa de "Actualización de procesador de implante coclear y atención multidisciplinaria en pacientes con hipoacusia severa" entregó 61 equipos de sonido de última generación, beneficiando de forma directa a 57 pacientes con sordera profunda.

La inversión es de poco más de 20 millones de pesos.

Este programa y la entrega de sillas de ruedas benefician en total a 96 habitantes de 15 municipios.

Así, se garantiza la protección de la salud y se mejorará el desarrollo integral de grupos prioritarios en la entidad.

El gobernador dijo sentirse orgulloso porque Nuevo León es primer lugar en cobertura universal de salud para los neoloneses, con "Cuidar tu Salud", que es un esquema completo, integral y gratuito que ya tiene 1.3 millones de beneficiarios.

"Nuestro sistema de salud es el más fuerte, el más importante, el más amplio de todo México”, sostuvo. “Que vengan a Nuevo León y nos donen, nos ayuden a que Nuevo León pueda ampliar su programa de implante coclear, pues ya estemos llegando a cientos de neoloneses a quienes de manera gratuita se les está dando el implante y la actualización", afirmó.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó esta entrega porque le cambia la calidad de vida a quienes lo requieren.

“Tengan la certeza de que estamos trabajando para abrir nuevos caminos para todas y todos y para seguir construyendo, sobre todo, un Nuevo León más incluyente en donde todas las personas puedan vivir con justicia y con dignidad, sin que nadie se quede atrás”, expresó.

En tanto, Schiaffino Pérez consideró que esto es evidencia de que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal da frutos.

La dotación de los procesadores tiene un enorme valor porque la tecnología externa de los implantes cocleares sufre desgaste y queda obsoleta entre cada 5 y 7 años.

Su elevado costo rebasa la capacidad financiera familiar; y sin la actualización del equipo, los usuarios corren el riesgo de sufrir una regresión total hacia la discapacidad auditiva y perder el lenguaje oral.

Los pacientes tendrán seguimiento terapéutico y audiológico gratuito por un año completo en el Hospital Materno Infantil.