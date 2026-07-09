Entregan primera nave del parque industrial de Areya en Escobedo

La primera nave será ocupada por Mercado Libre, empresa que iniciará operaciones en septiembre de este año. El Gobierno de Escobedo realiza una feria de empleo

La desarrolladora Areya entregó la primera nave de su nuevo parque industrial en el municipio de Escobedo, un inmueble de 70 mil metros cuadrados que forma parte de un proyecto de largo plazo que contempla la construcción de varias naves adicionales.

El desarrollo industrial se localiza sobre el Libramiento Noroeste y Camino Real, y comenzó su construcción a finales de 2024. En total, el proyecto considera 340 mil metros cuadrados destinados a un área rentable equivalente a casi 4 millones de pies cuadrados de edificios industriales. Una vez concluido, se estima que el complejo generará entre 8 mil y 10 mil empleos directos, dependiendo de la combinación de empresas que se instalen en el polígono.

Durante la entrega, Cristóbal Ruedas, representante de Areya, destacó que la empresa apostó por el crecimiento industrial del municipio desde hace varios años.

“Hace algunos años identificamos el potencial de esta zona industrial y es que Escobedo comenzaba a consolidarse como uno de los municipios con mayor dinamismo de Nuevo León”, mencionó Cristóbal Ruedas, representante de Areya.

La primera nave será ocupada por Mercado Libre, empresa que iniciará operaciones en septiembre de este año. Como parte de su llegada, el Gobierno de Escobedo realiza una feria de empleo para reclutar a más de 2 mil personas que se integrarán a la plantilla laboral de la compañía.

El alcalde de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, quien asumió el cargo tras la licencia solicitada por Andrés Mijes, afirmó que la inversión fortalece la posición del municipio como uno de los principales polos industriales del estado.

“Es un proyecto que proyecta la confianza en nuestro municipio y en el potencial que tiene Escobedo como uno de los principales destinos para el desarrollo industrial en Nuevo León”, dijo José Antonio Quiroga Chapa, alcalde de Escobedo.

Asimismo, se informó que la siguiente nave del parque industrial ya se encuentra en desarrollo y estará destinada a la empresa Panasonic.