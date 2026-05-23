Entregan policías cartera extraviada a joven en Monterrey

Policías de Monterrey devolvieron una cartera con 2,100 pesos a su dueño. Una ciudadana la halló en un parque y la entregó en la caseta de Vista Hermosa

Elementos de la policía de Monterrey realizaron la entrega a su propietario de una cartera que contenía 2,100 pesos en efectivo, luego de que la extravió en el parque.

Los oficiales asignados a la caseta de vigilancia de la colonia Vista Hermosa se encontraban realizando las labores de seguridad en el lugar, cuando una mujer les entregó una cartera que se la había encontrado en la plaza de la zona.

Ante esto, los elementos Jahir Alexander Aguirre Mendivil y Jaqueline Yaretzi de la Rosa revisaron la papelería del dueño, logrando encontrar el domicilio del afectado, aproximándose a su casa en la colonia Cumbres, segundo sector.

Al llegar al lugar, localizaron al propietario, quien agradeció a los uniformados municipales que hayan recuperado su cartera, en la cual portaba dinero en efectivo, su credencial de elector y diversas tarjetas de negocios.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, que tiene como objetivo brindar una mayor seguridad a los ciudadanos.