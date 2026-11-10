Entregan parque renovado en la colonia Santa Luz

La entrega fue encabezada por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, donde se realizaron trabajos para mejorar las condiciones del área deportiva y recreativa

Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el municipio de Escobedo renovó un parque de la colonia Santa Luz, con el objetivo de recuperar espacios públicos y ofrecer nuevas alternativas de recreación y deporte a las familias.

La entrega fue encabezada por el alcalde Andrés Mijes, quien visitó las instalaciones ubicadas sobre la avenida Unión, donde se realizaron trabajos para mejorar las condiciones del área deportiva y recreativa.

Entre las adecuaciones destacan la rehabilitación de una cancha, la construcción de banquetas y una vitapista, además de la colocación de juegos infantiles, bancas y mejoras en el alumbrado público.

El espacio intervenido comprende mil 500 metros cuadrados y se estima que las mejoras beneficiarán a alrededor de 14 mil habitantes.

Durante la entrega, el munícipe invitó principalmente a niñas, niños y jóvenes a aprovechar las instalaciones para realizar actividad física y reducir el tiempo que pasan frente a dispositivos electrónicos.

“Esta plaza es para que ustedes la disfruten, para que en lugar de que se pasen la tarde viendo el teléfono o viendo la tablet o viendo la televisión, vengan y se ejerciten”, expresó.

De acuerdo con el ayuntamiento, la recuperación del parque respondió a una petición de los propios habitantes de Santa Luz, quienes solicitaron mejorar este punto de convivencia para volver a utilizarlo.