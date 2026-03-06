Entregan oficio para que se publiquen tarifas sociales

Congreso de NL exige publicar tarifas sociales de transporte y advierte que acudirá a la Suprema Corte si el decreto vuelve a ser vetado

La Presidenta del Congreso Local, Itzel Castillo presentó un oficio para que se publiquen las tarifas sociales del transporte público tras haber superado un veto anterior.

Fue el pasado martes que personal de la Oficialía Jurídica del Poder Ejecutivo presentó el un veto al decreto que había ya superado un veto anterior con 33 votos a favor, por lo cual los diputados aseguran que no puede volver a vetar, ya que lo aprobado no modifica la esencia de la reforma original que el gobernador Samuel García vetó.

El oficio se entregó tanto en la oficina de Periódico Oficial del Estado como en la Secretaría General de Gobierno para que se haga la publicación a la brevedad.

“Espero que haga lo propio, porque aparte de ser secretario general de gobierno es diputado con licencia y creo y estoy consciente de qué es conocedor de lo que marca la Constitución local, por eso yo espero que se publique, tiene hasta el día de mañana para hacerlo, sino nosotros tendremos que acudir a la Suprema Corte para que se haga valer este decreto

“Es importante, porque no es un tema político, es un tema de apoyo a los grupos más vulnerables de Nuevo León que necesitan las madres jefas de familia, las personas discapacitadas, los padres de familia y también a la a los estudiantes, creo que eso es lo que debemos de estar velando y velando otros intereses de otro tipo hemos visto”, dijo Itzel Castillo.

El decreto que se aprobó de las tarifas sociales indicaba que el Gobierno de Estado debería de crear subsidios de transporte para personas de grupos vulnerables, una modalidad que permita a los usuarios comprar multiviajes a un precio conveniente y también una tarifa única de trasbordo.

Esto se aprobó primeramente con 22 votos a favor, sin embargo, el Gobernador lo vetó, posteriormente, se superó el veto con 33 votos a favor, por lo cual se tenía que publicar sí o sí, sin embargo, el Poder Ejecutivo lo vetó nuevamente.