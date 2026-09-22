Entregan obra de pavimentación en Camino a San Roque

La infraestructura rehabilitada beneficiará a familias de Portal de Juárez y colonias aledañas al optimizar los tiempos de traslado.

Con el propósito de mejorar la conectividad, la seguridad vial y optimizar los tiempos de traslado en una de las zonas de mayor expansión urbana del municipio, el Gobierno Municipal de Juárez entregó la obra de pavimentación del Antiguo Camino a San Roque, en beneficio directo de los habitantes de la colonia Portal de Juárez y sectores aledaños.

La Presidenta Municipal, Mónica Oyervides Acosta, encabezó la inauguración de esta vialidad, la cual impactará de manera positiva a miles de familias residentes de complejos habitacionales como Hacienda Real, Alba Residencial, San Miguelito 1° sector y Villa Alborada, facilitando el flujo tanto del transporte público como vehicular particular.

Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de saldar rezagos históricos en materia de infraestructura urbana: "Estamos apostando por obras de calidad, por infraestructura que pueda darle las condiciones a las familias del municipio para que se puedan seguir movilizando; infraestructura y condiciones que por muchísimos años no existieron y que el día de hoy podemos hacer realidad", expresó Oyervides Acosta.

Asimismo, adelantó que la administración continuará impulsando proyectos de obra pública en el municipio, tales como pluviales, más pavimentaciones, construcción de banquetas y nuevos espacios de unidad, solicitando a la ciudadanía comprensión y respeto hacia el personal de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.

Detalles técnicos de la obra Por su parte, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, detalló los alcances técnicos de la intervención, señalando que se priorizó la durabilidad y resistencia de la superficie ante la carga vehicular de la zona:

• Superficie intervenida: Más de 400 metros lineales (410 metros) con un ancho de 6.5 metros, abarcando una superficie total superior a los 2,700 metros cuadrados.

• Estructura y pavimentación: Se realizaron labores de excavación, estabilización del suelo con cal, colocación de una base cementada de 15 centímetros de espesor y una carpeta asfáltica final de 5 centímetros.

• Guarniciones y señalización: Se instalaron más de 500 metros lineales de guarnición plana, más de 100 metros lineales de guarnición tipo "pecho de paloma" y se aplicaron más de mil metros lineales de pintura termoplástica para la correcta delimitación de carriles.

• Obras complementarias: Se llevó a cabo la nivelación estratégica de más de seis puntos correspondientes a registros de servicios, mejorando la superficie de rodamiento y facilitando la infraestructura de Agua y Drenaje.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Juárez reafirma su compromiso de dotar a las comunidades de vialidades funcionales que respondan al crecimiento demográfico actual.

Con información de Samantha Treviño.