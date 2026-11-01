Entregan nuevo ultrasonido en el HGZ 67 del IMSS en Apodaca

El nosocomio recibió el aparato como parte de los primeros 47 equipos de la estrategia nacional '12 acciones en 120 días'.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, recibió un nuevo equipo de ultrasonido, con el propósito de optimizar los diagnósticos médicos y reducir los tiempos de espera para los pacientes.

La recepción del equipamiento se registró en las instalaciones del nosocomio sobre la avenida Miguel Alemán.

La subdirectora del turno nocturno, doctora Susana Méndez, encabezó la recepción del aparato, el cual fue bajado de la unidad de transporte para proceder de inmediato con su instalación y puesta en marcha.

Estrategia nacional de equipamiento médico y distribución

Este aparato forma parte de los primeros 47 equipos médicos nuevos anunciados el viernes 30 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Almacén Central del Instituto en Vallejo, Ciudad de México.

La entrega de este instrumental se enmarca en la estrategia federal denominada "12 acciones en 120 días", específicamente en su acción número 5, que contempla la adquisición y distribución de 2,917 nuevos equipos médicos móviles a nivel nacional.

Con estas acciones, el IMSS busca dotar al personal de salud con las herramientas necesarias para garantizar una atención médica oportuna, de calidad y con menores tiempos de espera para la derechohabiencia.