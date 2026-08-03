Entregan nuevo triciclo a vendedor arrastrado por la corriente

Santos Martínez Tovar relató que desde temprana hora se encontraba vendiendo elotes en el mercado rodante instalado sobre la calle San Pedro de Alto

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Luego de que su triciclo de venta fuera arrastrado por la corriente durante las fuertes lluvias registradas este domingo en la colonia San Gilberto, la Dirección de Comercio de Santa Catarina entregó un nuevo vehículo de trabajo al comerciante afectado.

Santos Martínez Tovar relató que desde temprana hora se encontraba vendiendo elotes en el mercado rodante instalado sobre la calle San Pedro de Alto, cuando el nivel del agua aumentó de manera repentina.

"Es el pie de trabajo, yo estaba ahí desde la mañana, yo dependo de mi trabajo, salgo temprano a trabajar. No podía salir de ahí por las jardineras, se cae la moto también, ya no pude hacer nada", comentó.

Además del triciclo, el comerciante perdió los insumos con los que realizaba su venta diaria, entre ellos frituras, salsas, ollas e incluso la motocicleta que utilizaba para trasladarse.

"También se fue entre el agua, todo. Perdí, pérdida total la verdad", agregó.

En medio de la emergencia, Santos intentó sujetarse de su herramienta de trabajo mientras la corriente lo arrastraba.

"Ya desesperado se hace uno las maneras y la idea; ¿a quién no le va a dar miedo?", confesó.

Las imágenes del comerciante siendo arrastrado junto con su triciclo se difundieron en redes sociales.

Tras conocer el caso, el director de Comercio de Santa Catarina, Rubén Loya, acudió hasta el domicilio del afectado para entregarle un nuevo triciclo y se comprometió a dar seguimiento a su situación.