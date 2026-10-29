Entregan más de 500 lentes gratuitos en General Zuazua

El diputado Miguel Sánchez Rivera encabezó una brigada en Valle de Santa Elena y anunció nuevas jornadas de salud y esterilización de mascotas

Más de 500 habitantes de Valle de Santa Elena recibieron lentes gratuitos durante una brigada organizada por el diputado federal Miguel Sánchez Rivera, realizada el sábado 25 de octubre en la Escuela Constitución Política Federal.

La jornada acercó apoyos visuales a las familias de este sector de General Zuazua, donde vecinos acudieron para recibir sus anteojos sin costo. La actividad transcurrió en un ambiente de convivencia, con beneficiarios que probaron sus lentes y expresaron su satisfacción al recuperar claridad en la visión.

El legislador señaló que este tipo de acciones busca contribuir a las necesidades cotidianas de la población mediante apoyos directos y gratuitos dentro del municipio.

“Sé que esto no les resuelve la vida, pero los ayuda en su día a día y eso, para mí, ya vale la pena”, expresó Miguel Sánchez Rivera.

Buscan alcanzar 10 mil lentes gratuitos en General Zuazua

La brigada de Valle de Santa Elena forma parte de las actividades que el diputado federal prevé realizar antes de que termine 2026. De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, el objetivo es alcanzar la entrega de 10 mil lentes gratuitos en General Zuazua durante este año.

Para completar esa meta, Sánchez Rivera tiene programada una brigada adicional de lentes, con la que continuará acercando apoyos visuales a los habitantes sin que tengan que trasladarse a otros municipios.

La entrega de anteojos puede representar un apoyo para las personas que presentan dificultades de visión y que requieren este tipo de artículos para realizar actividades cotidianas, estudiar o trabajar.

Anuncian brigadas de mastografías y esterilización de mascotas

Además de la jornada de salud visual, el legislador anunció otras tres brigadas para el cierre del año: una dedicada a la realización de mastografías y dos enfocadas en la esterilización de mascotas.

Con estas actividades, el programa contempla cuatro jornadas adicionales en General Zuazua, todas sin costo para las familias y sin necesidad de salir del municipio, según el anuncio difundido por el equipo del diputado.