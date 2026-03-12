Entregan lactario número 127 en Hospital Universitario

Autoridades estatales destacaron que la estrategia permitió incrementar la lactancia maternal del 40 al 80%, además de atribuir

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez inauguró este miércoles el lactario número 127 en la sala de espera de Urgencias del Hospital Universatario.

Acompañada de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y el director del hospital, Oscar Vidal; Rodríguez Cantú destacó que los beneficios de estos espacios para la lactancia materna a través de la estrategia "Alimentar con amor".

“Con nuestro Banco de Leche que tenemos en el Hospital Infantil y aquí en el Hospital Universitario se han logrado recolectar más de 8 millones 600 mil litros que aumentan la cobertura a esos niños que están a veces en terapia intensiva, que la mama no puede lactar o no puede brindarle ese alimento vital a sus bebés, hay esas mujeres heroínas que lo hacen a través de la donación”, expresó.

Incrementa la lactancia materia hasta un 80% en Nuevo León

Por su parte, la titular de la dependencia sanitaria destacó que la estrategia permitió incrementar la lactancia maternal del 40 al 80%, además de atribuir grandes ahorros a familias, debido a que no cuentan con la necesidad de adquirir fórmulas y biberones.

“Sabemos que el desarrollo neurológico, el desarrollo inmunológico o gastrointestinal y de cualquiera de nuestros órganos depende de todos estos factores que inciden en que un niño pueda o no alcanzar este máximo potencial.

“Es por eso que hoy me siento muy honrada de inaugurar este lactario, hemos recorrido todo el estado, todos los municipios cuentan con un espacio de lactancia, universidades, centros comerciales, espacios públicos, áreas del metro, entre muchas otras."

Por su parte, el director del Hospital Universitario destacó que la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra comprometida con la lactancia debido a sus grandes beneficios.

Con este, ya son tres los espacios distribuidos por las instalaciones de la UANL. Uno de ellos se encuentra en Rectoría, mientras que el otro está en la zona de Mederos.