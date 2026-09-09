Entregan kits escolares y anuncian camiones de transporte gratis

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez entregaron 1,050 paquetes escolares y anunciaron camiones de transporte para escuelas

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El gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, entregaron mil 050 kits de mochilas, uniformes, útiles, zapatos y tenis a alumnos de planteles de tiempo completo y jornada ampliada, y se anunció que el Estado entregará camiones a las escuelas para que amplíen la cobertura de transporte escolar.

En la Secundaria 11 "Dr. Jaime Torres Bodet”, al sur de Monterrey, el mandatario estatal aprovechó para pedirle a los alumnos un aplauso para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo ayer en Nuevo León.

García Sepúlveda destacó la ayuda que Sheinbaum ha otorgado a nuestra entidad, como el programa de construcción de 80 mil casas que, sumadas a las 20 mil que edifica el Estado, son para beneficio de los ciudadanos, entre ellos los aproximadamente 172 mil habitantes foráneos que cada año llegan a tierras regias en busca de oportunidades.

La entrega de los kits fue para los estudiantes de este plantel y de manera simbólica para los alumnos de otras tres escuelas.

El gobernador destacó que se hizo una inversión de mil millones de pesos para remodelar escuelas, y además se están construyendo 40 planteles, que quedarán entregados antes de que termine el año.

También resaltó que se construyeron 612 nuevas canchas deportivas en las escuelas públicas de nivel básico como herencia o legado del Mundial de Futbol, y faltan 40 más.

Anunció que las canchas, además de futbol y otros deportes, también se habilitarán para jugar futbol americano. García Sepúlveda y Rodríguez Cantú estuvieron acompañados del secretario de Educación, Juan Paura.

El mandatario y el titular de Educación jugaron con los alumnos un partido de futbol en las canchas.

Con respecto a los planes para disminuir el tráfico, el gobernador dijo que se están construyendo dos nuevas líneas del Metro y se han introducido 4 mil nuevos camiones de transporte público.

"Esta escuela es ejemplo, un 40 por ciento de sus alumnos llegan en transporte escolar, y le dije a Paura: ¿qué hacemos para que llegue al 50 por ciento? Y me dijo: 'Muy fácil, góber, vamos a darles y a regalarles camiones de transporte escolar'", refirió.

El mandatario destacó la implementación del transporte escolar como medida para aminorar el tráfico en horas pico.