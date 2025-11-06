Entregan escrituras en 'El Fraile' después de más de 30 años

El alcalde Manuel Guerra Cavazos destacó la importancia para las familias de El Fraile y La Ventura, quienes por más de 30 años habían esperado este día

El alcalde Manuel Guerra Cavazos encabezó la entrega de escrituras del Polígono Uno en la comunidad de El Fraile, un hecho histórico que otorga certeza jurídica a decenas de familias que esperaron más de tres décadas para convertirse oficialmente en propietarias de su patrimonio.

Durante su intervención, el alcalde Manuel Guerra Cavazos destacó la importancia de este momento para las familias de El Fraile y La Ventura, quienes por más de 30 años habían esperado este día.

“Hoy es un día histórico. Ustedes lucharon durante décadas por lo que hoy es suyo: la certeza jurídica de su hogar. Reconozcamos también a quienes iniciaron este sueño y ya no están, pero cuya perseverancia abrió el camino para todos”, expresó el alcalde.

El Lic. Franco Ochoa, Director de Tenencia de la Tierra, señaló que este fue un compromiso del alcalde desde el primer día de su administración.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. David Caballero Sánchez, reconoció la lucha de las familias y el trabajo conjunto entre el municipio y las autoridades federales.