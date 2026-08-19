Entregan en Nuevo León procesadores de implante coclear

La iniciativa del DIF estatal y Beneficencia Pública apoya a personas vulnerables de 15 municipios para evitar la regresión a la discapacidad auditiva

Con una inversión superior a los 20 millones de pesos, el Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF Nuevo León y en coordinación con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), realizó la entrega oficial de apoyos funcionales y procesadores de sonido de última generación en beneficio de 96 personas en situación de vulnerabilidad provenientes de 15 municipios.

El evento, celebrado el lunes 17 de agosto en el Centro Estatal Paralímpico del Alto Rendimiento del DIF, estuvo encabezado por el gobernador del Estado, Samuel García; la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; la directora general del Sistema DIF Nuevo León, Ale Morales; y el director general de la APBP, Guillermo Roberto Schaiffino Pérez.

Tecnología para mantener la audición y la autonomía

El pilar central del evento fue el proyecto "Actualización de procesador de implante coclear y atención multidisciplinaria en paciente con hipoacusia severa del Estado de Nuevo León". Mediante una partida de $20,004,200.00 pesos, se otorgaron 61 procesadores de sonido a 57 pacientes con sordera profunda.

Ale Morales, Directora General del DIF Nuevo León, resaltó el valor social de esta asignación económica:

"Este proyecto de actualización de procesadores representa una inversión de poco más de 20 millones de pesos. Es una inversión importante y vale la pena cuando vemos el impacto que puede tener en la autonomía, el desarrollo y la calidad de vida de quienes los reciben".

La renovación resulta crucial debido a que los componentes externos de estos dispositivos sufren desgaste y obsolescencia cada 5 a 7 años. Dado su elevado costo en el mercado, la falta de actualización pone a los pacientes en riesgo de sufrir una regresión total hacia la discapacidad auditiva y perder el lenguaje oral.

Como complemento, del 10 al 13 de agosto los beneficiarios asistieron a jornadas de calibración y programación médica. Además, recibirán un año completo de seguimiento terapéutico y audiológico gratuito en el Hospital Materno Infantil.

Compromiso con la salud y la inclusión

Durante su intervención, el gobernador Samuel García subrayó el fortalecimiento del sistema estatal de salud y la colaboración con la federación:

"Hoy orgullosamente les digo, el Estado de Nuevo León tiene ya 1.3 millones de regios en Cuidar tu Salud, que es nuestro sistema de salud, es el más fuerte, el más importante, el más amplio de todo México", enfatizó el mandatario estatal.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú reafirmó el compromiso interinstitucional para alcanzar un estado más incluyente:

"Hoy les decimos de todo corazón que cuentan con nosotros... tengan la certeza de que estamos trabajando para abrir nuevos caminos para todas y todos y para seguir construyendo sobre todo un Nuevo León más incluyente en donde todas las personas puedan vivir con justicia y con dignidad, sin que nadie se quede atrás".

Cobertura e impacto social

Además de la tecnología auditiva, el esquema abarcó la dotación de equipo de movilidad pesada para habitantes de nueve municipios integrados mediante convocatorias de los sistemas DIF municipales.

Esta jornada se suma a los esfuerzos realizados en mayo pasado, donde la suma de las jornadas auditiva, de movilidad y reconstructiva de mama permitió canalizar 591 apoyos a 362 personas.

Con la operación de la Dirección de Asistencia Social y la Subdirección de Gestoría Social, el Gobierno de Nuevo León da continuidad a la alianza que mantiene desde 2015 con el Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Salud Federal para reducir rezagos de marginación en la entidad.