Entregan cuarto informe de Samuel García en el Congreso

Miguel Flores, secretario General de Gobierno, acudió al recinto legislativo para entregar el cuarto informe de Samuel García en la oficialía de partes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores, entregó el cuarto informe del titular del ejecutivo, Samuel García en la oficialía de partes del Congreso del Estado.

Acompañado de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, fue que el secretario acudió al Congreso, sin embargo, a pesar de estar invitado a la sesión solemne que se preparó para la presentación y análisis del cuarto informe, el funcionario no se quedó.

“Este informe se basa en dos cosas, habla de todos los logros del gobierno y de todas las obras que van justamente en tiempo y forma.

“Ya cumplimos con la ley que es venir a dejar el informe, es lo que marca la ley, ya está sellado y vamos a irnos a seguir chambeando”, dijo Miguel Flores.

Al ser cuestionado sobre la ausencia del gobernador Samuel García en el pleno, indicó que por temas de agenda no pudo acudir al Congreso.

“Él tenía un tema de agenda, pero creo que lo que debemos de estar hablando ahorita es de todas las buenas noticias que contiene este informe, todas las obras en tiempo y forma.

“Vamos cada vez con más y mejores noticias, vienen los logros de gobierno, de todos los primeros lugares, de que en Nuevo León somos un ejemplo a seguir, como somos el ejemplo en seguridad, en generación de riqueza, educación, salud, en la mejor policía de México y son momentos de festejar un pequeño rato y seguir chambeando”, agregó Miguel Flores.

Así mismo, se le cuestionó sobre si la ausencia del gobernador en el Congreso no es un desaire y pueda provocar roces a pocas semanas de negociación del presupuesto, a lo cual aseguró que no.

“No creo que el no estar en una sesión pueda generar el no aprobar el presupuesto, porque no le afecta en nada a la ciudadanía, en cambio el no tener un presupuesto claro que le afecta a la ciudadanía.

“Y no vamos a permitir que por una sesión la lleven los nuevoleoneses, nosotros vamos a seguir trabajando, con el dedo en el renglón de seguridad, movilidad, sacando los grandes logros, que sigan todos estos grandes proyectos, porque lo que tenemos que estar pensando es en cómo acabar estos proyectos y como dice el informe en tiempo y forma”, puntualizó el secretario de Gobierno.

La sesión solemne fue convocada por los diputados y se invitaron ex gobernadores como Benjamín Clariond, el fiscal general Javier Flores, presidentes estatales de diferentes partidos y más personalidades.