Entregan cuarta etapa de rehabilitación de avenida Raúl Salinas

La obra consistió en una reconstrucción desde la base del pavimento, debido al avanzado deterioro que presentaba la avenida

El municipio de Escobedo entregó la cuarta etapa de la rehabilitación integral de la avenida Raúl Salinas, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la zona metropolitana, con una inversión de 43 millones de pesos en esta fase y 190 millones de pesos en todo el proyecto.

Durante el evento, el secretario de Obras Públicas, Martiñano Rueda, explicó que la obra consistió en una reconstrucción desde la base del pavimento, debido al avanzado deterioro que presentaba la avenida.

"La necesidad de rehabilitar completamente esta avenida... era un trabajo desde la raíz", señaló el funcionario, al detallar que se rehabilitó la estructura del pavimento en las zonas dañadas y posteriormente se colocó una nueva carpeta asfáltica sobre los 125 mil metros cuadrados que comprende el proyecto, además de modernizar semáforos, iluminación, cruces peatonales y realizar trabajos de reforestación.

Por su parte, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, destacó que la rehabilitación representa una mejora para miles de personas que utilizan diariamente esta arteria.

"Hay obras que cambian una calle, y hay obras que cambian la manera de una ciudad se mueva y trabaja. Esta avenida Raúl Salinas es ese tipo de avenidas", expresó.

El funcionario informó que únicamente queda pendiente un tramo correspondiente a la tercera etapa, cuya conclusión dependerá de que finalicen los trabajos de Agua y Drenaje de Monterrey, estimando que pueda ser entregado en un plazo de dos a tres semanas para concluir por completo la rehabilitación de esta importante vialidad.