El mandatario estatal explicó que, a través de este programa, los elementos cuentan con una vivienda digna mientras deciden establecerse en Nuevo León

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Un total de 300 elementos de Fuerza Civil podrán contar con certeza sobre las viviendas que habitan, luego de que el Gobierno de Nuevo León entregara contratos de resguardo en el fraccionamiento Ciudad Civil Segura, al poniente de Monterrey.

Durante el evento, el gobernador Samuel García destacó que este apoyo forma parte de las acciones para mejorar las condiciones de vida de los policías y sus familias, al señalar que el Estado busca respaldar a quienes trabajan en las labores de seguridad.

“Nadie invierte en un estado fallido o en un estado penetrado en sus policías, al contrario, todo mundo invierte donde no hay cobro de piso, donde no hay secuestro, donde están en paz tranquilos, estudian, trabajan, como es el caso de Nuevo León. Por eso yo siempre voy a estar en deuda con ustedes y por eso siempre estamos buscando qué más le podemos dar al policía para que esté pleno en su trabajo”, señaló.

El mandatario estatal explicó que, a través de este programa, los elementos cuentan con una vivienda digna mientras deciden establecerse en Nuevo León.

Además, mencionó otras prestaciones como la renovación de dormitorios, equipamiento, becas y mejoras en las instalaciones de la corporación.

Contratos brindan certeza a familias de policías de Fuerza Civil

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que los contratos brindan mayor estabilidad a las familias de los policías, quienes pasan buena parte de su tiempo concentrados en los cuarteles.

“Estos contratos representan un avance a la certeza de las familias que han hecho de estas viviendas su hogar. Son espacios donde crecen sus hijos, donde pueden desarrollar sus proyectos de vida con mayor tranquilidad”, comentó.

Finalmente, el director del Instituto de la Vivienda, Eugenio Montiel Amoroso, informó que se formalizará la entrega de 271 convenios, mientras que los documentos restantes continúan en proceso de firma, para completar las 300 viviendas asignadas.

Ofrecerán más alternativas de vivienda para policías

Detalló que el fraccionamiento cuenta con 313 viviendas y que también se realizaron trabajos de rehabilitación en áreas comunes, además de actualizar las cuotas de resguardo, que mantienen un carácter simbólico.

El funcionario agregó que se pondrán a disposición otras alternativas para los policías, entre ellas 100 viviendas recuperadas mediante el Infonavit y 50 lotes con servicios para quienes busquen construir su propio patrimonio.