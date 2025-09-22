Entregan certificado de primaria a personas migrantes

Autoridades realizaron la entrega de dicho documento para que los extranjeros accedan a mejores oportunidades laborales en el Estado

La Secretaría de Igualdad e Inclusión entregó 25 certificados de educación primaria a personas migrantes.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, otorgó dichos documentos, los cuales, representan una oportunidad para que las personas beneficiarias continúen con la educación secundaria, accedan a mejores empleos y fortalezcan su integración en la comunidad.

A través del programa "Ayudamos con La Nueva Ruta", se realizó la aplicación de exámenes de primaria y secundaria, así como cursos de reforzamiento académico y orientación en materia de derechos.

La Organización Internacional para las Migraciones participó activamente para proporcionar acompañamiento educativo y asesoría en trámites para garantizar que el beneficiario tuviese el apoyo necesario para avanzar en su educación.

Se presume que se han brindado alrededor de 46,820 atenciones a más de 17 mil personas de 50 nacionalidades.

Al evento asistieron la Subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, Dulce Adriana Alejandre Mora; la subsecretaria de Diversidad. e Inclusión Social, Gabriela Muñoz; representantes del Sistema Estatal de Educación para Adultos; así como funcionarios de la Secretaría de Educación de Nuevo León, como Norma Patricia Sánchez Regalado, Subsecretaria de Educación Básica, y Liliana Villafranca Fanyten, Directora General de Educación Inclusiva.