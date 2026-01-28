Entregan bebidas calientes y cobijas en el Materno Infantil

Elementos de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Guadalupe implementaron el operativo esta mañana de martes ante las bajas temperaturas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad, autoridades estatales y municipales implementaron el Operativo Chocolate en el Hospital Materno Infantil, en el municipio de Guadalupe, con el objetivo de mitigar los efectos del frío en familiares de pacientes que permanecen a la espera de información médica.

Elementos de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Guadalupe realizaron la entrega de bebidas calientes como chocolate, además de cobijas, a personas que se encontraban en los alrededores del hospital, muchas de ellas con historias de preocupación y espera, como padres de menores internados por diversas complicaciones de salud.

El operativo forma parte de las acciones preventivas ante el frente frío que afecta a Nuevo León.

De acuerdo con la director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos Cavazos, este despliegue corresponde al tercer día del Operativo Carrusel y se ha llevado a cabo en distintos horarios y puntos estratégicos, principalmente hospitales, carreteras y zonas donde se concentran personas en situación de calle.

Cavazos Cavazos informó que hasta el momento se mantiene un saldo blanco, tanto en incidentes relacionados con el frío como en el uso de calentadores de gas o eléctricos.

No obstante, exhortó a la población a no bajar la guardia, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

En cuanto a las vías de comunicación, señaló que todas las carreteras del estado se encuentran transitables, sin reportes de cierres, pese a la presencia de escarcha en algunas zonas.

Por su parte, autoridades municipales destacaron la coordinación entre dependencias como Protección Civil, Secretaría de Bienestar, Cruz Verde, Bomberos y corporaciones de seguridad, con el fin de salvaguardar la integridad física de la población y mantener el saldo blanco durante la temporada invernal.

Asimismo, se informó que se encuentran 132 albergues activados en el estado para atender a personas en condición de calle.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar al 911 cualquier caso de personas vulnerables al frío, a fin de que sean trasladadas de manera inmediata a un refugio temporal.

El Operativo Chocolate continuará activo mientras las temperaturas o la sensación térmica se mantengan en un solo dígito, como parte de las estrategias para enfrentar las condiciones climáticas adversas en la entidad.