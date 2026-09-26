Entregan apoyos de movilidad y económicos a mujeres en Monterrey

Las tarjetas permitirán acceder a hasta cuatro viajes gratuitos diarios en el transporte público, dentro del horario establecido de las 10:00 a las 13:00 horas

Con la entrega de tarjetas para movilidad gratuita y apoyos económicos, el gobierno de Nuevo León amplió este viernes los beneficios dirigidos a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, durante una jornada realizada en el Centro Comunitario La Estanzuela.

El evento “Ayudamos a las Mujeres en Monterrey”, organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, fue encabezado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, quien destacó que el programa busca reconocer el trabajo que realizan diariamente las mujeres que sostienen hogares y familias.

Durante la jornada se contempló la entrega de 150 tarjetas para beneficiarias del programa Jefas de Familia, 150 para integrantes de Impulso a Cuidadoras y 100 más para personas beneficiarias de Hambre Cero.

Las tarjetas permitirán acceder a hasta cuatro viajes gratuitos diarios en el transporte público, dentro del horario establecido de las 10:00 a las 13:00 horas.

Además, las beneficiarias reciben un apoyo económico mensual de $2,000 pesos, recurso que, de acuerdo con Rodríguez Cantú, puede utilizarse para cubrir gastos cotidianos como compras de supermercado, servicios, calzado para los hijos o incluso para iniciar un emprendimiento.

La funcionaria también se refirió a las críticas y denuncias que ha recibido este apoyo económico y reconoció que los $2,000 pesos no representan una solución completa a las necesidades de las beneficiarias.

“Sabemos que con $2,000 pesos no les vamos a resolver la vida, pero sí son un respiro y sí son un reconocimiento a todas.

“Porque apoyar a una mujer no es hacerle un favor, y cuando una mujer tiene más autonomía, más oportunidades y más herramientas para salir adelante, no solamente cambia su vida, cambia la de sus hijos, cambia la de su familia y cambia la de todo Nuevo León”, sostuvo la funcionaria.

Rodríguez Cantú señaló que recibir un apoyo económico no implica perder dignidad, sino reconocer el esfuerzo cotidiano de las mujeres, cuyo trabajo, dijo, no cuenta con un tabulador de precios.

Añadió que el programa busca ir más allá de la entrega de una tarjeta o un recurso económico, al generar condiciones para que las beneficiarias tengan mayores herramientas para tomar decisiones y construir su propio futuro.

Como parte de la jornada también fueron entregados 10 aparatos de movilidad a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, se instalaron módulos de atención ciudadana para acercar distintos servicios de la Secretaría de Igualdad e Inclusión a las personas beneficiarias.

Rodríguez Cantú afirmó que continuará colocando las necesidades de las mujeres sobre la mesa, con el objetivo de avanzar hacia un Nuevo León en el que cuenten con mayores opciones y capacidad para decidir sobre su futuro.