Entregan a 'Tiger', perro rescatado de incendio en Escobedo

Por: Carlos Enríquez 12 Septiembre 2025, 07:18

Francisco Javier agradeció el rescate y aseguró que ahora 'Tiger' vivirá dentro de casa para estar más seguro y cuidado.

Después de la explosión e incendio en una empresa de Escobedo, un joven pudo reencontrarse con su perro “Tiger”, gracias al rescate realizado por personal de la Dirección de Protección y Bienestar Animal. Francisco Javier contó que su mascota estaba en una bodega cuando ocurrió el siniestro. Con la explosión, el perro salió corriendo y en medio del desalojo ya no pudieron localizarlo. Horas después, Protección Animal encontró a “Tiger” cerca de la zona del incendio y lo resguardó. Al ver la publicación en redes sociales, su dueño acudió a reclamarlo y acreditar la propiedad. El canino fue entregado con placa de identificación, vacunas actualizadas y desparasitantes, además de un compromiso de esterilización. Francisco Javier agradeció el rescate y aseguró que ahora “Tiger” vivirá dentro de casa para estar más seguro y cuidado.