Entregan a perrita maratonista, ahora "Mara”, a su nueva familia

El secretario de Medio Ambiente Estatal, Raúl Lozano, entregó la mascota y el certificado de adopción a la familia García Valle, encabezada por don Habib

"Mara”, la perrita maratonista que el pasado mes de diciembre se hizo viral porque se "coló” al maratón de 42 kilómetros entre Monterrey y San Pedro, fue entregada este jueves en adopción a sus nuevos dueños: una familia del municipio de Santiago, Nuevo León.

El secretario de Medio Ambiente Estatal, Raúl Lozano, entregó la mascota y el certificado de adopción a la familia García Valle, encabezada por don Habib, un maratonista que ya ha participado en carreras internacionales, entre ellas en Estados Unidos.

La ceremonia se hizo en el Centro Estatal de Atención Animal, en el municipio de Guadalupe.

La coqueta peluda, que es criolla, es decir, sin raza pura definida, tiene aproximadamente tres años y pesa 18 kilos.

Su nueva familia decidió bautizarla como "Mara”, diminutivo de la palabra maratón.

Inicialmente, los usuarios de redes sociales la llamaban "Runner”, en alusión a su faceta de corredora, y otros la comenzaron a identificar como "La Manchas” por la tonalidad de su pelaje, pero la familia que la recibió con los brazos abiertos optó por ese nuevo nombre.

Cuando esta perrita se "coló” al Maratón de Monterrey, el pasado 14 de diciembre, se informó que era solitaria, es decir, no tenía dueño y que solía estar dentro del Parque Fundidora.

Tras hacerse virales los videos donde ella iba corriendo, la perrita se desapareció y no se supo más de ella, pero días después el personal de Parque Fundidora la encontró y la entregó a la Secretaría de Medio Ambiente.

La dependencia le brindó atención médica y cuidados especiales, sometiéndola a quimioterapia por un problema de salud. Y acto seguido, convocó a los interesados en adoptarla a registrarse, decidiendo finalmente entregarla a la familia del señor Habib, por el perfil de él como maratonista.

Ahora, según el parte médico, "Mara” va evolucionando en su salud, y se encuentra bien en términos generales.