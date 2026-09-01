Entregan 281 reconocimientos a policías de Monterrey

Durante la ceremonia de entrega de condecoraciones, se otorgaron 281 reconocimientos a mujeres y hombres que forman parte de la corporación

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey fueron reconocidos por su perseverancia, antigüedad y méritos obtenidos por acciones relevantes durante el desempeño de sus funciones.

Durante la ceremonia de entrega de condecoraciones, se otorgaron 281 reconocimientos a mujeres y hombres que forman parte de la corporación, entre ellos elementos con 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, así como agentes que destacaron por acciones meritorias.

Adrián de la Garza reconoce la vocación de los elementos

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destacó el esfuerzo que realizan diariamente los elementos de seguridad y reconoció también el respaldo de sus familias.

“Yo estoy muy orgulloso de todos y cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey. “Porque el portar el uniforme, el trabajo diario que hacen en las calles de Monterrey, la vocación, el servicio, el compromiso, la lealtad, son valores que los viven todos los días, los refrendan todos los días y lo cumplen todos los días. Y les digo algo, no es fácil”, puntualizó.

De la Garza señaló que la permanencia dentro de una corporación policial representa un reto y destacó que los reconocimientos por antigüedad permiten valorar la trayectoria de quienes han dedicado años al servicio público.

“No todos duran. Yo les aseguro que hay mujeres y hombres que vivieron unos años en la corporación y decidieron salir. ¿Por qué? “Porque no es fácil, es duro, es difícil”, comentó.

Reconocimientos influirán en procesos de promoción

Por su parte, el secretario de Seguridad, Eduardo Sánchez Quiroz, explicó que estos reconocimientos también tienen impacto en los procesos de promoción de los elementos, al considerar el desempeño que va más allá del cumplimiento ordinario del servicio.

“Honor a quien honor merece y justicia a quien cometa un error, es decir, todo hecho, todo hecho meritorio debe ser reconocido y todo hecho meritorio debe ser demeritorio, debe ser castigado. Eso es lo que el principio de la Comisión de Honor y Justicia en las policías”, comentó Quiroz.

Monterrey tendrá dos nuevos centros de inteligencia

El alcalde también anunció que durante este año se pondrán en marcha dos nuevos centros de inteligencia, con el objetivo de ampliar la cobertura de información y fortalecer las capacidades de seguridad en la ciudad.