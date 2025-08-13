Entregan 218 escrituras a familias de la colonia Puerta del Sol

Con este acto, el gobierno estatal busca brindar certeza jurídica a 218 familias de Santa Catarina, como parte de un programa que continuará hasta 2025

El Gobierno de Nuevo León entregó 218 escrituras a vecinos de la colonia Puerta del Sol, en el municipio de Santa Catarina, con el objetivo de brindar certeza jurídica patrimonial a las familias beneficiadas.

El acto, organizado por el Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), forma parte de un programa estatal que ha otorgado 12,000 escrituras en los últimos cuatro años, con la meta de alcanzar 15,000 al cierre del sexenio.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que este avance fue posible gracias a la adquisición de la cartera del predio y a la coordinación entre autoridades estatales y federales.

El director del IVNL y Fomerrey, Eugenio Montiel Amoroso, anunció que el próximo 22 de agosto se instalará una brigada para recibir la documentación pendiente de otras 262 familias, con el fin de completar la titulación de toda la colonia.

En la ceremonia también se entregaron 10 liberaciones de gravamen, incluidas dentro del total de 218 documentos.

Como antecedente, el 10 de febrero de 2023 se firmó un convenio entre el FONHAPO y el IVNL para la cesión de derechos de cobro de dos créditos con garantía hipotecaria: uno para viviendas en Guadalupe y otro en Santa Catarina.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y legislativas, entre ellas el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, y la diputada local Marisol González.