Entregan 2 mil laptops y anuncian nueva Ley de Educación en NL

El gobernador adelantó que la nueva Ley de Educación incorporará beneficios en movilidad para los estudiantes, especialmente para quienes cursan el modelo dual.

El Gobierno de Nuevo León entregó 2 mil computadoras portátiles a estudiantes del modelo de educación dual y anunció la próxima implementación de una nueva Ley de Educación que contempla apoyos integrales para alumnos, docentes y familias, además de reforzar la formación técnica en el estado.

Impulsan educación dual con entrega de laptops

Durante el evento encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda, junto a la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el secretario de Educación, Juan Paura García, se destacó el crecimiento del sistema dual, el cual permite a los jóvenes combinar sus estudios con experiencia laboral en empresas.

“Quiero agradecer al secretario de Educación ese esfuerzo de duplicar el número de computadoras. El año pasado rompimos récord con mil y este día estamos entregando dos mil laptops a los jóvenes de educación dual”, expresó el mandatario estatal.

Juan Paura García detalló que esta entrega representa una inversión de 20 millones 443 mil pesos y resaltó la expansión del programa en los últimos años.

Señaló que en 2021 participaban menos de 200 estudiantes y cerca de 100 empresas, mientras que actualmente la cifra supera los 13 mil alumnos y mil 450 compañías involucradas.

Crecimiento del modelo y colaboración internacional

El funcionario explicó que más de 22 municipios forman parte de este esquema educativo, el cual también mantiene vínculos con países como Alemania, Francia y Estados Unidos.

Las principales áreas de formación dentro del modelo dual incluyen electromovilidad, mecatrónica, robótica, automatización, máquinas y herramientas, electromecánica, mecánica industrial, logística, sistemas computacionales e inteligencia artificial.

Plantean tarifa preferencial en transporte

El gobernador adelantó que la nueva Ley de Educación incorporará beneficios en movilidad para los estudiantes, especialmente para quienes cursan el modelo dual.

“A buscar que la mayoría de los alumnos tengan un pago por el servicio y que todos los alumnos de Nuevo León paguen tarifa preferencial de 9 pesos con 90 centavos en el transporte público”, detalló.

Indicó que esta medida busca aliviar la carga económica de las familias y facilitar el traslado diario de estudiantes a centros educativos y espacios de trabajo.

Más apoyos e infraestructura educativa

Por su parte, Mariana Rodríguez informó que la nueva legislación contempla ampliar escuelas de jornada extendida y tiempo completo, mejorar la infraestructura incluyente, incorporar psicólogos en los planteles y habilitar residencias para estudiantes que viven fuera del área metropolitana.

“El Estado ha trabajado en una ley de educación que contempla beneficios muy importantes para que tengan aún mejores condiciones para aprender, más herramientas, más apoyo y más oportunidades para desarrollarse”, señaló.

Asimismo, explicó que se incluirán becas para hijas e hijos de elementos de seguridad pública, entrega gratuita de lentes, acceso a internet de calidad y apoyos dirigidos a estudiantes con autismo y otras neurodivergencias.

Samuel García reiteró que Nuevo León se mantiene como referente nacional en educación dual y aseguró que la nueva normativa fortalecerá aún más este modelo.

“No hay estado que nos gane... primer lugar en educación dual”, afirmó.

Entre las acciones inmediatas, anunció la construcción de 30 nuevas escuelas de tiempo completo y cinco preparatorias, principalmente en municipios con alto crecimiento poblacional.

Estudiantes destacan beneficios del modelo dual

Durante el evento también participó la alumna Ericka Michele Hernández Jerónimo, representante de los estudiantes duales del Conalep Don Humberto Lobo Villarreal, quien compartió su experiencia dentro del programa.

“Para mí, ser estudiante dual significa tener la oportunidad de aprender no solo en el aula, sino también desarrollar mis habilidades en un entorno industrial”, expresó.

La estudiante señaló que esta modalidad le ha permitido fortalecer tanto sus conocimientos técnicos como habilidades personales, entre ellas la responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el objetivo es consolidar a Nuevo León como líder nacional en educación, innovación y desarrollo económico, generando mayores oportunidades para la juventud.