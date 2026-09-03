Entregan 2,500 tarjetas de apoyo a mujeres al norte de Monterrey

Entregan 2,500 tarjetas de apoyo a mujeres en Monterrey; el programa beneficia a más de 106 mil y busca llegar a 150 mil al cierre del año.

Autoridades estatales realizaron la entrega de 2,500 nuevas tarjetas del programa “Ayudamos a las mujeres” en el Macro Centro Comunitario San Bernabé, en la zona norte de Monterrey.

Durante el evento, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que el programa busca reconocer el trabajo que realizan las mujeres en el cuidado de sus familias y brindarles herramientas para mejorar sus condiciones de vida.

“Nuevo León también se construyó dentro de las casas, lo construyeron nuestras abuelas, nuestras mamás y hoy lo siguen construyendo todas ustedes que están aquí con nosotros.

“Yo sé que 2 mil pesos no resuelven la vida, lo sabemos. No estamos aquí para decirles que 2 mil pesos desaparecen los problemas de una familia. Estamos aquí porque entendemos que muchas veces esta pequeña ayuda llega en el momento correcto y que puede convertirse en una gran oportunidad”, señaló Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, informó que el programa actualmente beneficia a más de 106 mil mujeres en Nuevo León y que el objetivo es llegar a más de 150 mil al finalizar el año, brindando 2 mil pesos al mes y además de 4 viajes gratuitos en el transporte público.

“Se trata de poder ayudar, apoyar, dignificar a más, el día de hoy, más de 2,500 mujeres de Monterrey, pero estamos llegando a más de 106,000 mujeres de Nuevo León. 106,000 familias que son beneficiadas con este gran programa social.

“Hoy con esta nueva tarjeta, no solamente les entregamos hasta 2,000 pesos mensuales, sino que con la nueva tarjeta también, a partir del día de hoy, tienen todas ustedes cuatro viajes diarios gratuitos en el transporte público”, puntualizó el secretario estatal.

Finalmente, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, resaltó el papel de las mujeres cuidadoras y aseguró que el gobierno estatal busca respaldarlas.

“Este programa Ayudamos a las mujeres es un homenaje y es un homenaje para reconocerlas a ustedes y que tengan esa ayuda que se merecen. Porque sé que no siempre alcanza”, comentó.