Entregan 16 nuevas unidades de la ruta 222 Pueblo Nuevo-Pedregal

El mandatario estatal destaco que las tarjetas cuentan con tarifas preferentes de 9 pesos para estudiantes de la UANL, Adultos Mayores y Madres Cuidadoras.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la entrega de 16 nuevas unidades a la Ruta 222 Pueblo Nuevo-Pedregal.

La Ruta 222 Pueblo Nuevo-Pedregal, cruza por los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, en la actualidad solo tiene siete unidades con lo que el tiempo de espera para los usuarios es de 30 minutos.

“El tema que nos falta mejorar sustancialmente, de aquí a mayo, es la movilidad, ahorita que tenemos tanto tráfico, van a notar la mejora, porque, en primer lugar, vamos a duplicar el Metro, con esto la movilidad de Monterrey, de Guadalupe, de San Nicolás y de Apodaca, va a mejorar sustancialmente”