Entrega Santa Catarina más de 1,300 aparatos de movilidad

El municipio intensificó sus acciones en favor de los sectores vulnerables, logrando entregar 1,342 aparatos de movilidad en lo que va del año

El municipio de Santa Catarina intensificó sus acciones en favor de los sectores vulnerables, logrando entregar 1,342 aparatos de movilidad en lo que va del año. Estos apoyos están dirigidos a personas adultas mayores y ciudadanos con alguna limitación física, buscando mejorar sustancialmente su calidad de vida y autonomía.

El alcalde Jesús Nava, acompañado por la presidenta y la directora del DIF Municipal, Paola García Yves y Elizabeth Ruiz Galicia, respectivamente, encabezó una nueva jornada de entrega que incluyó sillas de ruedas y bastones.

El evento, que se realizó en el Salón Polivalente de la colonia Puerta Mitras, marca la primera entrega en este mes de noviembre.

El alcalde enfatizó el propósito social de estas acciones.

“Estas entregas tienen el propósito de impactar directamente en la vida de quienes más lo necesitan, ayudándoles en su movilidad y autonomía. Al mismo tiempo, fortalecemos una comunidad más humana e incluyente en Santa Catarina”, expresó Nava.

El edil reiteró el compromiso de su administración de continuar apoyando a los ciudadanos con alguna discapacidad.

Aseguró que el gobierno municipal está atento a las necesidades de la población, realizando gestiones constantes durante sus recorridos para atender solicitudes de aparatos ortopédicos y de movilidad que contribuyan al bienestar de los beneficiarios.