Entrega San Pedro 38 motocicletas para fortalecer la seguridad

Gracias a las mejoras implementadas, se han logrado reducir hasta en dos minutos los tiempos de atención en llamadas de emergencia

El municipio de San Pedro Garza García incorporó 38 nuevas unidades motorizadas a su corporación policial, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia y agilizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

La entrega se realizó en las instalaciones del Instituto de Formación y Perfeccionamiento del municipio, donde el secretario de Seguridad, José Luis Kuri, destacó que este nuevo grupo operará 24/7 en todo San Pedro, con el objetivo de incrementar la presencia policial y atender los llamados ciudadanos con mayor eficiencia.

Kuri señaló que, gracias a las mejoras implementadas, se han logrado reducir hasta en dos minutos los tiempos de atención en llamadas de emergencia, lo que representa un avance significativo en la protección de los habitantes.

Las 38 motocicletas, equipadas con tecnología de punta, serán utilizadas tanto por la Policía municipal como por la Policía Vial, reforzando operativos de proximidad, patrullaje preventivo y supervisión de vialidades.

Durante el evento, el alcalde Mauricio Farah subrayó que esta entrega es “una prueba más de que vamos a seguir avanzando” en materia de seguridad y profesionalización policial.

La inversión total para la adquisición de las unidades es de $25 millones de pesos, como parte del plan integral para consolidar a San Pedro como uno de los municipios más seguros.