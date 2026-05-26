Entrega San Pedro 105 nuevas patrullas para reforzar seguridad

Las autoridades informaron que las patrullas están equipadas y conectadas de manera permanente al C4, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta.

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Con una inversión de 400 millones de pesos, el municipio de San Pedro entregó 105 nuevas patrullas con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y reforzar la seguridad en la ciudad.

La entrega fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah, acompañado del secretario de Seguridad municipal, José Luis David Kuri.

Durante el evento, el secretario de Seguridad destacó que las nuevas unidades forman parte del fortalecimiento del blindaje de seguridad del municipio.

“Hoy damos paso al fortalecimiento del blindaje de seguridad del municipio de San Pedro Garza García con 105 nuevas unidades que se integran al parque vehicular”, señaló.

Las autoridades informaron que las patrullas están totalmente equipadas y conectadas de manera permanente al C4, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta, incrementar la vigilancia y brindar mayor tecnología al servicio de los sampetrinos.

Además, el funcionario aseguró que continuarán las acciones para fortalecer la seguridad en el municipio.

Por su parte, el alcalde Mauricio Farah expresó que la entrega de las nuevas unidades representa un respaldo para los elementos de seguridad pública.

“Me complace entregar 105 patrullas a todos los elementos de seguridad pública, comprometidos con la seguridad de este municipio”, mencionó.

El edil reiteró que gracias al trabajo de la corporación, San Pedro se ha mantenido durante cinco ocasiones consecutivas como el municipio con mayor percepción de seguridad en el país.