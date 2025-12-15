Entrega Samuel viviendas a familias vulnerables en Pesquería

Los gobiernos de Nuevo León y federal entregaron 141 viviendas en Pesquería, Nuevo León, dentro del programa Viviendas del Bienestar

Los gobiernos de Nuevo León y federal entregaron 141 viviendas en el municipio de Pesquería, dentro del programa Viviendas del Bienestar.

Esto como parte del plan para brindar accesibilidad a las familias a un patrimonio propio.

Apoyo a familias vulnerables

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quienes destacaron que este programa busca beneficiar a decenas de familias en situación de vulnerabilidad.

El mandatario estatal subrayó que, con la llegada de Romero Oropeza al Infonavit, se erradicaron malas prácticas en la edificación y entrega de viviendas, y confió en que este esfuerzo permitirá avanzar en la meta de otorgar 10 mil hogares al año en la entidad.

García Sepúlveda explicó que Nuevo León recibe cada año a alrededor de 160 mil personas provenientes de otros estados, además de registrar cerca de 100 mil nacimientos anuales, lo que genera una alta demanda de vivienda social.

“Se requiere alrededor de 10 mil casas de interés social por año para evitar que este fenómeno se convierta en un problema mayor”, afirmó.

Proyectos en marcha en Nuevo León

Por su parte, el director general del Infonavit aceptó el reto y anunció que actualmente se construyen 11 mil viviendas en distintos municipios del estado, como García, Cadereyta, Ciénega de Flores y Sabinas Hidalgo.

Además, adelantó que durante el primer trimestre del próximo año se sumarán 6 mil 800 viviendas más, siempre y cuando cumplan con criterios de ubicación y servicios básicos.