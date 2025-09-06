Info 7 Logo
Entrega Samuel útiles en escuelas de tiempo completo

Por: David Torres

05 Septiembre 2025, 21:28

El mandatario convivió con estudiantes, maestros y directivos durante las actividades denominadas Cascaritas de Verano, incluidas en Ponte Nuevo Ponte Mundial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó este jueves paquetes de útiles escolares a alumnos de la primaria Alfonso Reyes, en la colonia Casa Blanca, como parte del programa de Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada.

El mandatario convivió con estudiantes, maestros y directivos durante las actividades denominadas Cascaritas de Verano, incluidas en el programa Ponte Nuevo Ponte Mundial.

Acompañado del secretario de Educación, Juan Paura García, y de la titular de Codetur, Alejandra Morales, quien otorgó pases gratuitos a parques estatales, García reiteró que su gobierno ampliará la cobertura escolar con más horas de clase y actividades extracurriculares.

“Estamos ampliando la Jornada a un millón de niños. Además de dos horas extras, tendrán inglés, tecnología, deporte y, a partir de este año, instrumentos, música y arte. Queremos que todos los alumnos tengan mínimo ocho horas de clase; en el resto del país son cuatro”, declaró.

En esta entrega también fueron beneficiadas las primarias Fidel Velázquez, Daniel Urencio Martínez y Profesor Jesús Martínez López, junto con la anfitriona Alfonso Reyes.

Según datos oficiales, el programa abarca más de mil 340 escuelas y beneficia a poco más de 200 mil estudiantes, además de integrarse con otras estrategias como Vida Saludable Vive Feliz y Vive sin Drogas.

