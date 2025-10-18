Entrega Samuel García nuevos camiones para la Ruta 20

Aunado a esto, García Sepúlveda adelantó que todos los estudiantes podrán acceder a la tarifa especial para universitarios, la cual es de $9.90 pesos

Como parte de su compromiso de mejorar la movilidad en todo el estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó nuevos camiones para integrarlos a la Ruta 20.

Durante la entrega estuvo acompañado por el director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, quien recordó que el Estado busca llegar a 4,000 nuevas unidades y 500 parabuses.

“Son 4,000 camiones, todos conectados al sistema y vamos a ir revisando que se cumpla el objetivo y la frecuencia de la rutas. Además todos los camiones verdes ahora tienen una cámara conectada al C5, de ahí estamos viendo toda la seguridad, hay botón de pánico y ahora sí quien hace un delito, quien hace un acoso, quien raya o dañe un camión va para adentro, por eso ha bajado muchísimo los delitos en el transporte público”, agregó.

Aunado a esto, García Sepúlveda adelantó que todos los estudiantes podrán acceder a la tarifa especial para universitarios, la cual es de $9.90 pesos.

Gracias a esta estrategia de movilidad, el gobierno del estado impulsa la reestructuración de rutas urbanas sin afectar la cobertura y mejorando la accesibilidad en toda el Área Metropolitana.