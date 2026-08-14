Entrega Samuel García el Premio Estatal de la Juventud 2026 

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la importancia de preparar a los jóvenes para asumir los retos del futuro con integridad

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En el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador Samuel García encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026 en el Lab Cultural Ciudadano.

Este galardón representa el máximo reconocimiento del Gobierno de Nuevo León a los jóvenes cuyas ideas, experiencia e iniciativas impulsan de manera positiva el progreso de la entidad.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la importancia de preparar a los jóvenes para asumir los retos del futuro con integridad.

Nuevo León, ustedes saben, es el motor económico de México. Nuevo León es tierra de oportunidades. Y el regio, tenemos un ADN de echados para delante, de cumplir nuestras metas”, apuntó el mandatario estatal.

“Tenemos que buscar que las nuevas generaciones lleguen cada vez más preparadas, más motivadas, incorruptibles, fuertes, firmes”, agregó.

Por su parte, Edelmiro Cavazos, director general del Instituto Estatal de la Juventud (INJUVE), precisó que la población juvenil representa el 30 % de los habitantes de Nuevo León.

Subrayó que el trabajo conjunto con el gobierno estatal busca dotar a las juventudes de las herramientas necesarias para desarrollar su potencial.

LOS GANADORES

En la categoría de Participación e Inclusión Social, el premio fue otorgado a Lucía Castillo Jaime, por su proyecto Onda Regia, que utiliza la cumbia regia, actividades artísticas y acompañamiento psicológico como herramientas para prevenir la violencia y promover la construcción de paz entre niñas y niños.

En Innovación y Emprendimiento, el reconocimiento correspondió a Ana Fernanda Monroy Jaime, por su propuesta BAAL NAH, desarrollada en 2023, que plantea la elaboración de un material termoaislante para la construcción a partir de residuos agroindustriales, bajo un enfoque de economía circular, eficiencia energética y transferencia tecnológica.

Mientras que, en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue distinguido Luis Demetrio Hernández Gómez, creador de Brotofilia, iniciativa enfocada en promover la conservación de la flora nativa y endémica de Nuevo León y acercar la ciencia práctica a comunidades estudiantiles.

Con estos reconocimientos, el gobierno estatal destacó las iniciativas de jóvenes que, desde distintos ámbitos, generan propuestas y acciones en favor del desarrollo y bienestar de Nuevo León.

CATEGORÍAS Y GALARDONADOS

Participación e inclusión social:

Lucía Castillo Jaime, por su proyecto Onda Regia, iniciativa que utiliza la cumbia regia, el arte y el acompañamiento psicológico para prevenir la violencia y construir paz en las infancias.

Innovación y emprendimiento:

Ana Fernanda Monroy Jaime, creadora de BAAL NAH, un material termoaislante para la construcción elaborado con residuos agroindustriales enfocado en la economía circular y la eficiencia energética.

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

Luis Demetrio Hernández Gómez, por el plan Brotofilia, orientado a combatir la ceguera botánica, conservar la flora nativa y endémica del estado y acercar la ciencia a las escuelas.