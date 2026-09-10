Entrega Samuel García apoyos a mujeres en Guadalupe

El programa Ayudamos a las Mujeres contempla 2 mil pesos mensuales, transporte gratuito y servicios de atención psicológica y médica

El gobernador Samuel García encabezó en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres", esquema que otorga apoyos a jefas de familia, cuidadoras y mujeres con discapacidad.

Acompañado por el Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, y el alcalde Héctor García, el mandatario estatal reafirmó su compromiso de garantizar los derechos y el desarrollo de las neoleonesas.

"Acabamos de abrir el programa, ya no tiene tope. De 17 años en delante todas las mujeres de Nuevo León tienen derecho a Ayudemos. Estamos hablando de 200 mil mujeres que hoy tienen el derecho a 2 mil pesos mensuales y a camión, Transmetro y Metro gratis", subrayó García.

El gobernador precisó que hasta el momento se han inscrito 106 mil beneficiarias a este esquema, el cual incluye servicios gratuitos adicionales como atención psicológica y cobertura médica universal para evitar gastos de salud en los hogares. Asimismo, exhortó a quienes aún no forman parte del padrón a realizar su trámite.

"Es muy sencillo, acuden a cualquier Centro Comunitario, al DIF o a cualquier instalación de Gobierno, llegan con su credencial y con ello en semanas les llega la tarjeta y el apoyo”, indicó el Mandatario estatal.

Durante su mensaje, García resaltó la colaboración de la administración estatal con el municipio de Guadalupe, destacándolo como la demarcación más segura del país en el marco de la preparación para el Mundial 2026.

Además, hizo mención del proyecto del nuevo Hospital Infantil, obra que recibirá un reconocimiento internacional en Nueva York como el mejor proyecto hospitalario de este año.

Durante la jornada de trabajo se entregaron nuevos plásticos a beneficiarias de los programas “Jefas de Familia”, “Impulso a Cuidadoras” y “Personas con Discapacidad”, además de llevarse a cabo la entrega de 237 tarjetas de la Estrategia "Hambre Cero".

De igual forma, se realizó el proceso de retarjeteo para renovar los plásticos con chip a beneficiarias existentes de “Jefas de Familia” e “Impulso a Cuidadoras”. Estas nuevas tarjetas incorporan tecnología que permite a las usuarias acceder a movilidad gratuita en el transporte público en viajes diarios sin costo, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas, facilitando a la par la actualización de los padrones sociales y la identificación de apoyos.

Por su parte, el Secretario de Igualdad e Inclusión destacó que este esquema es la piedra angular de la política social en la entidad, señalando que la suma de esfuerzos se traduce en una mejora considerable para la calidad de vida de las familias.

“El programa Ayudamos significa acompañar integralmente a la parte más importante de nuestra sociedad que son las mujeres de Nuevo León. Vamos a seguir por todos los rincones de nuestro estado, atendiendo a las mujeres, escuchándolas, pero sobre todo ayudando a las mujeres en Guadalupe y en todo Nuevo León”, apuntó.

En tanto, el alcalde de Guadalupe agradeció el regreso de las autoridades estatales al municipio con estos apoyos y reconoció que el trabajo coordinado ha permitido posicionar a la ciudad como un territorio seguro y con el respaldo constante de su gobierno para las y los ciudadanos.