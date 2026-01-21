Info 7 Logo
Entrega Samuel García 25 unidades para la Ruta 225

Por: Vanessa Aguilar

20 Enero 2026, 21:19

El gobernador encabezó el arranque de las nuevas unidades con las que se estima beneficiar a 200 mil usuarios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca

En un paso más hacia la modernización del transporte público, el gobernador Samuel García encabezó el arranque de 25 nuevas unidades que se integrarán a las Rutas 225 Unión-Linda Vista y 225 Rómulo-Constituyentes. 

Esta entrega forma parte de la estrategia integral de movilidad del Estado, diseñada para reducir los tiempos de espera y dignificar el traslado de los ciudadanos.  

Con la incorporación de estos camiones, se estima beneficiar a 200 mil usuarios de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca. 

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, y Abraham Vargas, director de Metrorrey y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA). García Sepúlveda subrayó que su administración no detendrá la inversión en infraestructura y servicios básicos. 

"Hoy somos primer lugar en todo, pero sigue la mejora en transporte público, en el Metro, en seguridad, mejora en el aire. Vamos a acabar siendo la trompa del tren", afirmó el gobernador. 

Por su parte, Abraham Vargas Molina explicó que estas acciones no son aisladas. Además del refuerzo a la Ruta 225, se trabaja actualmente en la reestructura de la Ruta 211 York Pabellón, con el objetivo de ampliar la cobertura para los habitantes que se desplazan desde San Nicolás y Apodaca hacia el centro de Monterrey. 

Beneficios clave de las nuevas unidades: 

  • Capacidad: Mayor frecuencia de paso para atender a 200 mil personas. 
  • Conectividad: Cobertura intermunicipal en cuatro de los municipios con mayor demanda. 
  • Tecnología: Unidades de reciente modelo integradas al esquema de pago electrónico y reestructura del transporte. 

Con esta renovación de la flota, el Gobierno del Estado indicó que busca garantizar un servicio más eficiente, accesible y cómodo, optimizando las rutas existentes sin sacrificar la cobertura en las zonas periféricas de la metrópoli.

