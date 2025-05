Entrega Samuel distribuidores viales en Carretera Gloria-Colombia

El gobernador Samuel García inauguró oficialmente un distribuidor vial en la Carretera Gloria-Colombia y la Autopista a Laredo, para dar mayor fluidez y seguridad en la arteria estatal.

En gira de trabajo por el norte de Nuevo León, el mandatario estatal dijo que la construcción de esta carretera contribuye en gran medida a consolidar a la Aduana Colombia como la más segura, eficiente y rápida del país.

“Vénganse por Colombia, no salgan de Nuevo León, no ha habido un solo delito en la Aduana Colombia. Aquí no hay temas de contrabando, ni huachicol, ni migración, ni armas ni drogas, es la Aduana más segura porque tenemos ya en la aduana, 800 policías y está en parte el Ejército, la Guardia Nacional”, expresó.

“Somos la única aduana que tiene revisión conjunta, no existe otra en México que cruzas en cinco minutos porque es una sola revisión”, agregó.

En primera instancia entregó el Distribuidor Vial La Gloria en el Entronque de La Gloria – Carretera Laredo, carretera federal 85.

Los trabajos del entronque consistieron en la construcción de una gaza proveniente del sur de la Carretera Federal 85 que se eleva para dar vuelta a la izquierda y hacia el poniente rumbo a la Carretera La Gloria-Colombia, con un carril de ancho con previsión de rebase. Las vueltas derechas se realizan a nivel.

La longitud de puente es 960 metros, con un cuerpo principal con 6 claros de 30 metros y un ancho de 8.70 metros.

Entre los principales beneficios destacan un sistema de cruces fronterizos competitivo; incremento del mercado potencial; y generar competitividad y productividad de los sectores relacionados con el comercio exterior del país.

Posteriormente supervisó el Distribuidor Vial El Camarón de la Carretera La Gloria – Colombia y Carretera Uno Norte.

La longitud de puente es de mil 670 metros; cuerpo principal (eje 100) con 9 claros de 30 metros; y ancho de 21 metros.

Los trabajos del Distribuidor Vial El Camarón consistieron en la construcción de un paso elevado de la troncal principal de la carretera La Gloria - Colombia sobre la Carretera Estatal 01 y sobre vía de ferrocarriles (FFCC).

Cuenta con una gaza tipo trébol para el movimiento de vuelta a la izquierda proveniente del sur de la Carretera Estatal 01 y hacia el norponiente a Colombia.





