Entrega Salinas Victoria nuevo edificio a Protección Civil

Por primera vez en la historia del municipio, los elementos cuentan con un seguro de vida en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el alcalde Raúl Cantú de la Garza entregó oficialmente el nuevo edificio de Protección Civil Municipal, que promete mejorar tanto la atención a la comunidad como las condiciones laborales del personal.

El nuevo inmueble está diseñado para ser funcional y cómodo, y cuenta con:

Área de radio y comunicaciones

Área administrativa

Oficina de Dirección

Área de capacitación

Comedor

Sala de estar

Dormitorios

Área de insumos médicos

Lavandería

Baños completos

“Con estas instalaciones les damos espacios dignos y las herramientas necesarias para continuar su preparación, porque un servicio profesional es garantía de mayor seguridad para las familias de Salinas Victoria”, señaló el alcalde.

Además, destacó que durante esta administración se ha dado un impulso sin precedentes a la corporación.

Y por primera vez en la historia del municipio, los elementos cuentan con un seguro de vida en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber.