Entrega PAN su agenda legislativa; incluye 'Ley Dafne' escolar

Las niciativas nacen de las demandas ciudadanas recogidas en los distritos, enfocadas en seguridad, agua, salud, protección infantil y bienestar familiar

Al establecer como prioridad crear la “Ley Dafne” para tipificar como delito castigos y novatadas en planteles escolares, los diputados locales del PAN presentaron su Agenda Mínima Temática.

La agenda, que está integrada por 9 ejes temáticos y 37 propuestas, buscará ser el eje para el primer periodo del tercer año de ejercicio de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado.

El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Carlos de la Fuente Flores, detalló que las propuestas están enfocadas en atender las principales necesidades de las familias de Nuevo León.

“En el Grupo Legislativo del PAN se plantea una agenda enfocada a resolver problemas concretos en las familias de Nuevo León con énfasis en servicios públicos, seguridad, agua, movilidad, salud, protección de niñas, niños y adolescentes, desarrollo urbano, campo y economía familiar”, indicó.

De la Fuente Flores afirmó que las propuestas que integran la agenda surgen de las demandas que los ciudadanos han planteado a los legisladores en sus respectivos distritos.

“Son temas importantes que nos han venido solicitando los ciudadanos en nuestros distritos; esa es la diferencia con otros grupos legislativos. Nosotros somos los diputados de calle, nosotros hacemos mucha cercanía con nuestro distrito, vamos a recorridos, damos la cara a nuestros ciudadanos y de ahí vienen muchas de las propuestas que ahora estamos poniendo en blanco y negro es la parte importante de lo que nosotros hacemos, por eso englobamos las iniciativas de cada uno de los diputados en una agenda común donde todos vamos a respaldar las propuestas de los compañeros del Grupo Legislativo del PAN”, enfatizó.

Entre las propuestas que integran la Agenda Mínima de Acción Nacional destaca la "Ley Dafne", con la que se busca tipificar como delito los castigos y novatadas en planteles educativos públicos y privados.

Itzel Castillo explicó que esta reforma al Código Penal busca prevenir que se repitan casos como los registrados en otras entidades y fortalecer la protección de los jóvenes dentro de los planteles educativos.

“Es una reforma al Código Penal y en el Código Penal nosotros lo que estamos buscando es que no suceda lo mismo que sucedió en otro Estado, es necesario que también nosotros busquemos cómo proteger este tipo de jóvenes, pero también este tipo de planteles. Hay planteles también aquí en Nuevo León; eso es tema de la Secretaría de Educación a nivel nacional, pero también nosotros debemos buscar la regulación o la normativa para proteger y que no vuelva a suceder aquí en Nuevo León”, detalló.

En la presentación estuvieron los legisladores Aile Tamez de la Paz, Claudia Caballero Chávez, Ignacio Castellanos Amaya y Miguel Lechuga.