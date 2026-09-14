Entrega nuevo parque en la colonia Vaquerías en Juárez

El nuevo parque cuenta con cancha sintética, iluminación solar y módulos de juegos para impulsar la convivencia familiar.

Alrededor de 5 mil habitantes de Valle de Vaquerías se beneficiarán con el nuevo Espacio de Unidad entregado por el Gobierno Municipal de Juárez, tras la recuperación de más de 7 mil 500 metros cuadrados que anteriormente eran utilizados como una cancha de terracería abandonada y en malas condiciones.

La obra, encabezada por la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta, busca ofrecer a las familias un espacio digno, seguro e iluminado para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia comunitaria.

Durante la entrega, ante vecinas y vecinos del sector, la presidenta municipal destacó que los Espacios de Unidad forman parte de una estrategia impulsada desde el inicio de la administración de Félix Arratia Cruz, con el objetivo de recuperar áreas públicas y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

“Más que un parque, queríamos generar sentido de comunidad; espacios que no solo nos permitieran jugar fútbol o salir a caminar, lugares que nos ayuden a integrarnos”, señaló Oyervides Acosta.

La alcaldesa resaltó además que este tipo de proyectos son especialmente importantes para Juárez, al tratarse del municipio con mayor población infantil en Nuevo León, por lo que aseguró que continuarán las acciones para mejorar calles, banquetas y la movilidad en general.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, detalló que el proyecto incluye una cancha de pasto sintético de 800 metros cuadrados, cuatro postes con doble reflector y 40 metros lineales de reja perimetral.

También se habilitaron tres áreas de descanso que, en conjunto, representan mil 110 metros cuadrados de andadores y banquetas.

Entre el equipamiento instalado se encuentran 12 luminarias solares, 22 bolardos, cuatro bancas de plastimadera, botes de basura y un módulo de juegos infantiles. Asimismo, fueron rehabilitados cinco aparatos de ejercicio y tres juegos infantiles.

El proyecto contempla además una zona de descanso con bancas de concreto y adoquín, así como trabajos de pintura en los cruces peatonales para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad.

Los trabajos fueron concluidos en 80 días, 10 días antes del plazo establecido originalmente, de acuerdo con el Gobierno Municipal.

Con esta intervención, la administración municipal refrendó su compromiso de continuar con la recuperación y transformación de espacios públicos en distintos sectores de Juárez, con el propósito de generar lugares que favorezcan el deporte, la convivencia familiar y la integración de la comunidad.

Con información de Marisol Gómez.