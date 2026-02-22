Entrega Nuevo León 15 mil escrituras y supera meta sexenal

El avance representa un incremento significativo en la seguridad patrimonial de las familias, al otorgar certeza jurídica sobre sus viviendas

El Instituto de la Vivienda de Nuevo León superó la meta sexenal de 12 mil escrituras al alcanzar más de 15 mil documentos entregados en distintos municipios del estado, como parte de la estrategia para reducir el rezago en la regularización de la tenencia de la tierra.

El avance representa un incremento significativo en la seguridad patrimonial de las familias, al otorgar certeza jurídica sobre sus viviendas y consolidar legalmente su propiedad.

Entregan 53 escrituras a familias de Monterrey

Como parte de estos resultados, se realizó la entrega de 53 escrituras a familias de Monterrey, municipio que se integra al avance estatal en materia de regularización patrimonial debido a su relevancia y densidad poblacional.

La dependencia informó que estos logros reflejan un trabajo coordinado para avanzar de manera integral en todo Nuevo León y fortalecer el patrimonio familiar.

Destacan estrategia estatal de regularización

Durante el evento, el Director General del Instituto, Eugenio Montiel Amoroso, señaló que los resultados forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Samuel García para ampliar el acceso a la certeza jurídica.

Brindar certeza jurídica a las familias sobre su vivienda significa darles estabilidad y confianza para seguir construyendo su futuro. Seguiremos trabajando para que cada vez más familias en Nuevo León cuenten con sus escrituras y con un patrimonio plenamente regularizado.

Colonias beneficiadas en el poniente de la ciudad

Las familias que recibieron su escritura pertenecen principalmente a colonias del poniente de Monterrey como Alianza y sus sectores, Balcones de San Bernabé, Misión de San Bernabé, Prados de San Bernabé, Rincón de San Bernabé, Villas de San Bernabé, San Gabriel, Santa Ana, Los Naranjos y La Marina.

También se incluyeron familias de las zonas Alfonso Reyes, Martín de Zavala y Jerónimo Treviño, consolidando el avance en distintos sectores de la capital del estado.