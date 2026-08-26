Entrega NL uniformes y tarjetas de apoyo a mujeres en Juárez

El programa de uniformes gratuitos beneficia este año a más de 74 mil estudiantes de educación básica, con el fin de reducir gastos familiares

Con la entrega de uniformes escolares y 200 nuevas tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres”, el Gobierno de Nuevo León llevó a cabo una jornada de apoyos sociales en la escuela Luis Braille, ubicada en la colonia Praderas de San Juan, en Juárez.

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el secretario de Igualdad e Inclusion Félix Arratia y la alcaldesa de Juárez Mónica Oyervidez Acosta, quienes destacaron los programas dirigidos a estudiantes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto se informó que el programa de uniformes gratuitos en Juárez beneficia este año a más de 74 mil niñas y niños.

El esquema contempla la entrega de prendas para estudiantes de educación básica, con el objetivo de reducir los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases.

El gobernador destacó que el municipio cuenta además con 42 escuelas de tiempo completo, que atienden aproximadamente a 12 mil estudiantes, mientras que a nivel estatal existen alrededor de mil 500 planteles bajo este modelo.

“Tenemos ya 42 escuelas de tiempo completo y más o menos 12 mil niños. Hay niños aquí en Juárez que recibimos desde las 7 de la mañana y los entregamos a las 3 de la tarde”, señaló Samuel García.

El mandatario agregó que estos planteles ofrecen desayuno, jornada extendida, inglés y computación, con la finalidad de apoyar a las familias cuyos padres trabajan durante el día.

“Nuevo León, en lugar de reducir horas, las ampliamos a ocho y estamos muy contentos porque somos el único estado que tiene escuelas de tiempo completo”, afirmó.

García también anunció que en Juárez se contempla la apertura de cinco nuevos planteles educativos, entre ellos un jardín de niños, dos primarias, una secundaria y una preparatoria, además de infraestructura deportiva y tecnológica.

“Todas las escuelas van a tener cancha para que hagan deporte, salones de cómputo para aprender inteligencia artificial y maestro de inglés”, expresó.

En materia de apoyo social, durante el evento fueron entregadas 200 nuevas tarjetas de “Ayudamos a las Mujeres”, programa mediante el cual las beneficiarias reciben 2 mil pesos mensuales.

El gobernador informó que actualmente 100 mil mujeres reciben este apoyo y adelantó que la meta es incorporar 20 mil beneficiarias adicionales de aquí a noviembre. El programa está dirigido a mujeres jefas de familia, cuidadoras y emprendedoras.

“Hoy tenemos 100 mil mujeres que reciben 2 mil pesos al mes. La meta es que de aquí a noviembre vamos a subir 20 mil mujeres más”, indicó.

El programa también contempla transporte público gratuito para las beneficiarias después de las 10:00 horas, como parte de los apoyos complementarios vinculados a la tarjeta.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que el programa busca reconocer el trabajo de las mujeres que enfrentan responsabilidades de cuidado, maternidad, emprendimiento y sostenimiento familiar.

“Este programa es tan especial porque busca remunerar algo que no se remunera en este país y es el tiempo de las mujeres cuidadoras, el tiempo de las mujeres jefas de familia y el tiempo de las mujeres emprendedoras”, afirmó.

Rodríguez señaló que los 2 mil pesos representan un apoyo para las beneficiarias y reiteró que el objetivo es generar condiciones para que las mujeres puedan combinar su vida familiar, maternal y profesional.

“Queremos que haya más guarderías, queremos que haya más oportunidades para que ustedes también estudien. Queremos que tengan acceso a la salud”, sostuvo.

En su intervención, Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión, destacó que el programa de uniformes gratuitos surgió para disminuir el impacto económico del regreso a clases en los hogares.

“El verdadero valor no está en los uniformes, está en las familias, en los niños que llegan a la escuela con seguridad y con uniformes nuevos”, expresó.

Arratia recordó que durante el primer año del programa se entregaron más de 150 mil uniformes a casi 73 mil niñas y niños de 272 escuelas públicas de Juárez, mientras que este año el beneficio alcanza a más de 74 mil estudiantes.

Las autoridades estatales y municipales señalaron que ambos programas buscan reducir gastos de las familias y ampliar las oportunidades para estudiantes y mujeres del municipio de Juárez.