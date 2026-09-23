Entrega municipio de Monterrey testamentos a 280 familias

Sin embargo, señalaron que mediante el programa municipal, las personas beneficiarias pagan $1,700 pesos directamente en la notaría

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias, el municipio de Monterrey entregó testamentos a 280 personas que concluyeron satisfactoriamente su procedimiento legal.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, encabezó la entrega de los documentos, como parte de las acciones para facilitar a la ciudadanía el acceso a servicios que contribuyen a proteger su patrimonio.

Las personas beneficiarias recibieron acompañamiento y seguimiento durante el proceso por parte de la Dirección de Vinculación Interinstitucional, con orientación para cumplir con los requisitos y concluir el procedimiento testamentario.

Destacan importancia de proteger el patrimonio familiar

Durante el evento, De la Garza destacó la importancia de dejar certeza sobre el patrimonio construido a lo largo de la vida y evitar incertidumbre entre los familiares.

“Trabajamos toda la vida, toda la vida para formar un patrimonio para nuestras hijas, para nuestros hijos, nietos en algunos casos, nietas, para algún familiar y nos preocupa qué va a pasar el día que no estemos. Y claro que es una preocupación legítima, porque hemos visto cómo nos esmeramos y esforzamos todos los días para que nuestras familias, que es lo más importante que tiene la ciudad de Monterrey, crezcan unidas, con valores, con visiones”, comentó el edil regio.

En el marco del Mes del Testamento 2026, la administración indicó que impulsa la cultura testamentaria y brinda asesoría para que las personas puedan poner en orden sus documentos y establecer su voluntad sobre la distribución de sus bienes.

Contar con un testamento, agregaron, permite determinar qué ocurrirá con el patrimonio construido durante la vida y la manera en que será distribuido, además de contribuir a prevenir conflictos legales entre familiares y reducir gastos y tiempo derivados de procesos sucesorios.

Programa municipal reduce el costo del testamento

El trámite testamentario tiene un costo promedio de entre $4 mil y $6 mil pesos.

Sin embargo, señalaron que mediante el programa municipal, las personas beneficiarias pagan $1,700 pesos directamente en la notaría, mientras que la asesoría y el acompañamiento legal proporcionados por el Gobierno de Monterrey son gratuitos.

El apoyo jurídico está a cargo de abogados adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana, quienes orientan a las personas durante el proceso y facilitan el cumplimiento de los requisitos necesarios para concluir el trámite.

Invitan a solicitar asesoría durante septiembre

El municipio invitó a quienes aún tienen pendiente realizar su testamento a aprovechar los días que restan de septiembre para recibir orientación y acompañamiento jurídico.

Las personas interesadas pueden acudir al segundo piso del Palacio Municipal, en la Dirección de Vinculación, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, durante septiembre.